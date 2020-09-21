Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi в этом месяце представила смартфон POCO X3 NFC, который продавался со скоростью свыше 330 шт./мин в среднем – за полчаса производитель смог реализовать свыше 10 000 моделей. Цена на международном рынке составила 270 долларов (229 евро) и 320 долларов (269 евро) в зависимости от модификации. На стартовавшей сегодня распродаже купить новинку можно намного дешевле.

реклама

На данный момент стоит обратить внимание на три предложения. Во-первых, примерно за 205 долларов можно купить смартфон с 64 ГБ встроенной памяти и полностью беспроводными наушниками Redmi Air Dots S в комплекте. Во-вторых, в 200 долларов обойдётся версия на 64 ГБ, но без наушников. Цена POCO X3 NFC со 128 ГБ постоянной памяти снижена до 238 долларов.

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В-третьих, по этой ссылке должна упасть стоимость конфигурации с накопителем вместимостью 64 ГБ с 229 долларов до 185 долларов. На момент написания материала цена ещё не была снижена, хотя акция уже стартовала. Для того, что купить смартфон по указанным выше ценам, нужно использовать промокод TREND1000, который даёт скидку в размере 14 долларов.

реклама

Напомним, что POCO X3 NFC оснащается новой 8-нанометровым мобильной системой-на-чипе Snapdragon 732G с Prime-ядром, которое трудится на частоте 2,3 ГГц. Во всех модификациях смартфон обладает 6 ГБ оперативной памяти. Вопросами питания в новинке занимается аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 5160 мА*ч. АКБ может похвастаться проводной подзарядкой через USB-C. Мощность равна 33 Вт. Производитель уверяет, что с нуля до 100% аккумулятор можно зарядить лишь за 65 минут.

Модель имеет четырёхмодульную основную камеру. В её состав вошло два сенсора разрешением 2 Мп, 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и стандартный блок на 64 Мп с фазовой автофокусировкой. Снимать ролики устройство позволяет в 4K UHD при 30 к/сек. Поддержка 8K UHD и оптическая стабилизация изображения отсутствуют. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп. Она поддерживает технологию распознавания лиц.

реклама

У POCO X3 NFC есть несколько ключевых особенностей. Одна из них указана в самом названии смартфона. Речь идёт о поддержке Near Field Communication. Также модель может похвастаться стереофоническими динамиками и дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Экран построен на базе жидкокристаллической панели формата Full HD+. Матрица имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и поддерживает расширенный динамический диапазон.

реклама

Корпус устройства получил защиту от брызг по стандарту IP53. Тыльная панель оформлена пластиком, а лицевая – стеклом. Между ними расположилась алюминиевая рамка. Габариты смартфона составили 165,3 x 76,8 x 9,4 мм при массе 215 граммов. Из интерфейсов отметим разъём для проводной гарнитуры, USB Type-C, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц.

Биометрический сканер установлен на правом торце. Также отметим инфракрасный излучатель, радиоприёмник и слот под карту microSD. POCO X3 NFC работает под управлением фирменной прошивки MIUI 12 сразу из коробки. В основе проприетарного программного обеспечения лежит операционная система Android одиннадцатой ревизии.