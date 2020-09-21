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Китайская компания Realme представила сразу четыре смартфона, которые могут стать сильными конкурентами для Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9C. Три модели выпущены под брендом Narzo. Они называются Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro. Четвёртая новинка – Realme C19. С неё и начнём.

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Смартфон оборудован дисплеем IPS формата HD+ с частотой обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,5 дюйма. Биометрический сенсор установлен на тыльной стороне вместе с основной камерой разрешением 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Спереди в небольшом отверстии обосновался селфи-модуль на 8 Мп.

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Ёмкость встроенной батареи в смартфоне составила 5000 мА*ч. АКБ поддерживает 18-ваттную проводную подзарядку через порт USB-C. Вычислительным центром выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon 460, выполненную по 11-нанометровой технологии. Чипсет работает на частоте 1,6-1,8 ГГц, а за графику отвечает контроллер Adreno 610.

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Новинка получила Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и разъём для наушников. В продажу она поступит с предустановленной ОС Android 10 в расцветках Navy Blue и Lake Green. Стоимость Realme C17 составляет 190 долларов. За эти деньги модель предлагает 6 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 128 ГБ. Старт продаж запланирован на 24 сентября.

Теперь перейдём к трио Narzo. Сразу отметим, что все три смартфона получили Android 10, радиоприёмник, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 и разъём для наушников. Младшая модель называется Narzo 20A. Она оборудована 6,5-дюймовой HD+ панелью с частотой обновления 60 Гц. В каплевидном вырезе обосновалась фронтальная камера на 8 Мп. Сзади установлены модули разрешением 12 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Аппаратная платформа построена на базе однокристальная системы Snapdragon 665. Чипсет выполнен по нормам 11-нанометровой технологии. Частота составляет до 2,0 ГГц, а графическая подсистема представлена чипом Adreno 610. За питание отвечает аккумулятор на 5000 мА*ч.

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Narzo 20A доступен в модификациях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Стоимость составила 115 долларов и 110 долларов соответственно. Новинка поступит в продажу 30 сентября 2020 года в расцветках Victory Blue и Glory Silver.

Narzo 20 тоже оборудован 6,5” матрицей IPS формата HD+, тыльным сканером отпечатков пальцев и 8-мегапиксельной селфи-камерой. Ёмкость встроенного аккумулятора повышена до 6000 мА*ч. Также появилась поддержка 18-ваттной проводной зарядки.

Сердцем смартфона выступает чипсет Helio G85. Он выполняется по 12-нанометровой технологии и работает на частоте до 2,0 ГГц. Основная камера получила модули разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и может снимать видео в Full HD+ с частотой до 60 FPS.

Стоимость Narzo 20 составила 145/155 долларов. Новинка поступит в продажу в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ соответственно. Модель будет доступна покупателям начиная с 28 сентября в расцветках Victory Blue и Glory Silver.

Наконец, версия Pro немного отличается от стандартного издания как внешне, так и технически. В основу положен 12-нанометровый чипсет Helio G95 с частотой до 2,05 ГГц. В основной камере появился ещё один сенсор на 2 Мп, разрешение фронталки увеличилось до 16 Мп, а ёмкость аккумулятора уменьшилась до 4500 мА*ч. При этом появилась 65-ваттная зарядка.

Биометрический сенсор переехал с тыльной панели на правый боковой торец. Дисплей сохранил размер 6,5 дюйма по диагонали, при этом разрешение выросло до Full HD+. Каплевидный вырез уступил место круглому отверстию.

Narzo 20 Pro доступен в модификациях 6/64 ГБ и 8/128 ГБ. Цена составила 205 долларов и 230 долларов соответственно. Продажи начнутся 25 сентября. Покупатели будут выбирать между расцветками White Knight и Black Ninja.