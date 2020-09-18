Видеокарта MSI RTX 3080 GAMING X TRIO появилась в российской рознице
Компания NVIDIA в начале этого месяца представила видеокарты серии GeForce RTX 30 на базе чипов поколения Ampere. Одной из новинок стала модель GeForce RTX 3080, первые обзоры которой начали появляться в Сети на днях. А сегодня новинка в исполнении MSI поступила в продажу в российской рознице.
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В магазине «Ситилинк» на момент написания материала в наличии есть только одна видеокарта MSI RTX 3080 GAMING X TRIO. Её стоимость составляет 81 990 рублей, а владельцы клубных карт смогут приобрести новый графический ускоритель за 81 600 рублей.
Видеокарта оснащена видеочипом GA102 с 28 млрд транзисторами, который выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Ядро занимает площадь 627 кв. мм. GPU получил 8704 ядра CUDA, что в два раза больше, чем у GeForce RTX 2080 Ti. Также отметим 272 текстурных блока, 96 блоков рендеринга, 272 тензорных ядра и 68 ядер RT.
Частота чипа составляет 1815 МГц. Он соединён с памятью GDDR6X 320-разрядной шиной. Объём видеопамяти составляет 10 ГБ, а эффективная частота – 19 Гц. Пропускная способность – 760 ГБ/сек. Видеокарта поддерживает DirectX 12, OpenGL 4.6 и работу с мониторами разрешением 8K Ultra HD (7680 x 4320 точек).
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Из интерфейсов в MSI RTX 3080 GAMING X TRIO есть HDMI 2.1 и три DisplayPort 1.4a. Для дополнительного питания предусмотрены разъёмы 8+8+8 pin. Видеокарта получила поддержку PCI Express 4.0, трёхслотовую активную систему охлаждения с тремя вентиляторами, имеет длину 323 мм и потребляет 340 Вт. Производителем рекомендуется использовать ускоритель в системе с блоком питания мощностью от 750 Вт.
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Ресурс 3DCenter проанализировал почти два десятка обзоров GeForce RTX 3080 и установил, что в среднем видеокарта нового поколения в плане производительности почти в два раза превосходит GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 2070 SUPER, в полтора раза – GeForce RTX 2080 SUPER и является на треть мощнее, чем GeForce RTX 2080 Ti. При этом и потребляет она на 25-50% больше ускорителей предыдущих поколений.
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