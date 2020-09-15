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7 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире

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Компания Xiaomi продолжает рассылать апдейты софта MIUI 12 на свои смартфоны. В течение нескольких последних дней производитель из Поднебесной выпустил стабильную версию программного обеспечения для семи моделей. Вчера мы писали о релизе MIUI 12 Stable в России для Xiaomi Mi 8 Lite, сегодня финальная сборка добралась до Pocophone F1, который глобальную прошивку получил в середине прошлой недели. Об устройства были анонсированы в 2018 году. О них вы можете прочитать по выделенным ссылкам, а в этой заметке расскажем ещё о пяти других смартфонах, которые обзавелись MIUI 12 Stable в России и мире.

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В Азии китайская компания начала рассылать второй апдейт для Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Оба середняка были анонсированы в конце осени прошлого года. На европейском рынке именно они первыми обзавелись 108-мегапиксельной основной камерой. Версия Pro отличается тем, что в главном модуле установлено восемь линз вместо семи.

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В основной камере каждого смартфона есть телеобъективы разрешением 12 Мп и 8 Мп для зума 3.7x и 2x соответственно наряду с 20-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и сенсором на 2 Мп для макросъёмки. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

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Xiaomi Mi Note 10 и версия Pro предлагают изогнутый по бокам дисплей FHD+ диагональю 6,47 дюйма, процессор Snapdragon 730G и аккумуляторной ёмкостью 5260 мА*ч. Набор интерфейсов стандартный – NFC и Mini-Jack на месте. Обычная модель получила 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а продвинутая – 8 ГБ оперативки и накопитель на 256 ГБ.

В Китае компания приступила к распространению MIUI 12.0.10.0.QJJCNXM (загрузить) для флагмана Xiaomi Mi 10 Ultra, который является лучшим камерофоном производителя. Он обладает основной камерой разрешением 48 Мп + 48 Мп + 20 Мп + 12 Мп с 5-кратным зумом, поддержкой 8K UHD и оптической стабилизацией. Фронталка построена на 20-Мп сенсоре.

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В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 865 в паре с 8-16 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость от 128 ГБ до 512 ГБ, а за питание отвечает АКБ на 4500 мА*ч со 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

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Xiaomi Mi 10 Ultra представили в честь юбилея компании. Вместе с флагманом производитель выпустил более доступную модель. Она называется Redmi K30 Ultra и комплектуется чипсетом Dimensity 1000+. Смартфон получил основную камеру разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + Мп и 20-Мп фронталку на выдвижной площадке.

Спереди установлен дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма. За автономность в смартфоне отвечает встроенный аккумулятор с 33-ваттной подзарядкой, ёмкость которого составляет 4500 мА*ч. Для Redmi K30 Ultra вышла прошивка MIUI 12.0.9.0.QKJCNXM (загрузить).

Завершаем материал смартфоном Xiaomi Mi Note 10 Lite, для которого вышла российская версия программного обеспечения MIUI 12 под номером v12.0.1.0.QFNRUXM (загрузить). Он старших моделей он позаимствовал практически всё, кроме камер.

Lite-версия сохранила изогнутый дисплей, чипсет Snapdragon 730G, аккумулятор на 5260 мА*ч, NFC и другие интерфейсы. При этом разрешение фронтальной камеры снизилось с 32 Мп до 16 Мп, а основная получила модули на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

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Я прям представляю стадо дебилов - энтузиастов насилующих свое железо часами разглядывая 8к планктон под водой. Люди как не умели делать игры, так и не научились.
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oldschoolgamer
20:58
Я думаю, с лучами имеется ввиду спеки приведены с включенным DLSS 2.0, так как, когда DF тестили бету без DLSS, у них 30 - 45 fps было в 1080p на 2080 ti. Лучей в игре много.
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cupgrn
20:56
Пометка есть , но не указано для какого разрешения какая карта годится с dlss. С dlss и 2070 должно хватать с лучами для 4к
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LaSaper
20:56
А со звуком то что? В оригинале был отстой какой-то. Многоканал будет?
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Huigen
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Ну графон слабоват, интересно что там будет с оптимизацией, опять возвратятся времена "а кризис потянет?"?))
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