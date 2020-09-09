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Выпуском смартфона Pocophone F1 компания Xiaomi в августе 2018 года сделала революцию на рынке смартфонов. В частности, в среднем сегменте. При цене 300 долларов за начальную модификацию модель стала самым доступным в мире телефоном с флагманским процессором Snapdragon 845. Уже после него другие компании начали выпускать относительно доступные устройства с флагманскими чипсетами.

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Более двух лет прошло с момента премьеры Pocophone F1, и сегодня, 9 сентября, он начал получать стабильную глобальную версию фирменной прошивки MIUI 12. Построена оболочка на базе операционной системы Android 10 и уже известно, что выпущенная вчера одиннадцатая ревизия «зелёного робота» пройдёт мимо одного из самых продаваемых смартфонов компании второй половины 2018 года.

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Xiaomi Pocophone F1 появился на рынке с ОС Android 8.1 Oreo и фирменной оболочкой MIUI 9.6.25.0. Затем он был обновлён до MIUI 10 и MIUI 11. Сейчас смартфон «по воздуху» начал получать апдейт под номером v12.0.1.0.QEJMIXM. Параллельно вышла стабильная сборка для Индии. При желании её скачать можно тут для установки в ручном режиме через родной Recovery. Ожидается, что в ближайшие дни придёт и российская версия программного обеспечения вместе с OTA-обновлением MIUI 12.0.1.0.QEJRUXM.

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Напомним, что смартфон оснащён дисплеем IPS не самого высокого качества. Он имеет формат Full HD+, диагональ 6,18 дюйма и широкий вырез в стиле iPhone X. Некоторые проблемы с дисплеем компания исправила в течение 2018 года путём выпуска апдейтов программного обеспечения. В широкой чёлке нашлось место для 20-мегапиксельной фронтальной камеры, сенсоров приближения/освещения и динамика. Стереозвук отсутствует.

Чтобы сохранить стоимость на низком уровне, компании пришлось пойти на ряд компромиссов помимо установки экрана посредственного качества. Ещё одной слабой стороной стал пластиковый корпус. На тыльной стороне обосновался сканер отпечатков пальцев, который составит компанию основной камере. Она имеет два модуля – главный на 12 Мп с топовым сенсором Sony IMX363 и вспомогательный на 5 Мп.

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Видео в 4K UHD изначально смартфон записывать не мог, но с обновлением ПО такая возможность появилась. Более того, теперь модель даже поддерживает запись в 4K UHD с частотой 60 FPS. Также апдейты MIUI устранили ряд других проблем софтверного характера вроде невозможности воспроизводить HD-видео в сервисах потокового вещания и вылетов в игре Asphalt 9.

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За автономность в Pocophone F1 отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Батарея получила поддержку 18-ваттной проводной подзарядки по технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Чипа NFC в смартфоне нет, но все основные беспроводные / проводные интерфейсы на месте, включая адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и разъём для наушников.

Мы уже упоминали, что Xiaomi Pocophone F1 работает под управлением чипсета Snapdragon 845. Однокристальная система выполняется по 10-нанометровой технологии и стала основой для подавляющего большинства флагманских Android-смартфонов 2018 года. Чипсет дополнен 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64/128 ГБ в зависимости от модификации. Отдельно компания продавала издание Armor Edition с карбоновым корпусом, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти.