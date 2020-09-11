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Стоимость смартфонов только растёт с каждым годом. Но модели эволюционируют, и сейчас можно купить относительно неплохой телефон, не обладая при этом большой суммой денег. В этой небольшой статье мы рассмотрим пять смартфонов стоимостью до 10 000 рублей, на которые стоит обратить внимание. При написании материала мы ориентировались не только на официальные цены, но и на данные из «Яндекс.Маркет».

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Если бы мы писали данный материал двумя неделями ранее или чуть позже, пришлось бы долго выбирать последнюю модель для ТОП-5. Однако, сейчас выбор очевиден – Xiaomi Redmi Note 9. Хоть стоимость смартфона составляет порядка 12 000 рублей в среднем по стране за начальную версию, в магазине «МегаФон» его можно купить лишь за 9490 рублей, что позволяет нам вложиться в бюджет. При этом придётся сдать два старых устройства, в том числе и нерабочие.

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За эти деньги модель Redmi Note 9 предлагает 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Учитывая то, что смартфон никто не будет использовать так же, как флагманское решение, этих объёмов должно хватить. Для любителей хранить в памяти много данных предусмотрен отдельный слот под карту microSD.

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Сердцем устройства выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio G85. В AnTuTu чип набирает около 200 000 очков в среднем. Питанием занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 5020 мА*ч с 18-ваттной зарядкой. Время работы на полном заряде в режиме просмотра видео составляет 18 часов.

Камер у Xiaomi Redmi Note 9 пять. Спереди установлена фронталка на 13 Мп, а сзади – главная с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Также отметим NFC, дисплей IPS FHD+ диагональю 6,53 дюйма и тыльный сканер отпечатков пальцев.

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Второе место занимает Redmi 9 и, забегая наперёд, отметим, что ТОП-3 оккупирован смартфонами китайской компании Xiaomi. Если верить ценовому агрегатору, модель можно купить в модификации 3/32 ГБ примерно за 9500 рублей на момент написания заметки. Возможно, стоимость будет повышена, когда вы будете читать материал.

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Xiaomi Redmi 9 у предыдущей модели позаимствовал аккумулятор на 5020 мА*ч, NFC и дисплей IPS FHD+ размером 6,53 дюйма по диагонали. Лишь каплевидный вырез заменил собой отверстие. Разрешение основной камеры – 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп, а лицевой – 8 Мп.

Аппаратную основу составляет 12-нанометровая однокристальная платформа Helio G80. Замена процессора при сохранении аккумулятора на 5020 мА*ч и 6,53” панели вылилась в то, что время автономной работы сократилось на три часа в режиме просмотра видеороликов.

На третьем месте обосновалась модель Redmi 9C. Даже в официальной рознице цена составила менее 10 000 рублей. Если быть точнее – 8990 рублей за вариант 2/32 ГБ и 9990 рублей за модификацию 3/64 ГБ.

В техническом плане смартфон мало чем может похвастаться. Он имеет основную камеру со стандартным модулем на 13 Мп и парой дополнительных сенсоров на 2 Мп, 5-мегапиксельную фронталку, матрицу HD+ и чипсет Helio G35. Главными же сильными сторонами Xiaomi Redmi 9C стал аккумулятор на 5000 мА*ч и наличие чипа NFC.

Ещё один смартфон с NFC занимает в нашем списке четвёртую строчку. Он называется Huawei Y6p и стоит в России менее 9000 рублей в модификации с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, если данные площадки «Яндекс.Маркет» верны.

Под капотом у модели установлен чипсет MTK Helio P22 двухлетней давности. За питание отвечает аккумулятор на 5000 мА*ч. На лицевой стороне обосновался дисплей IPS диагональ 6,3 дюйма формата FHD+ с небольшим вырезом в форме капли под селфи камеру на 8 Мп. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Наконец, на пятое место мы поставили ещё один смартфон компании Xiaomi. Конечно, можно рассматривать Samsung Galaxy M11 и Galaxy A20S, либо же ряд моделей 2019 года вроде Redmi 8, говоря уже о россыпи устройств китайских производителей дальних эшелонов. Но мы отдали последнюю строчку модели Redmi 6A.

Причиной стало то, что она стоит в полтора раза дешевле всех остальных смартфонов и могла бы без проблем занять первое место в ТОП-5 лучших решений стоимость до 100 долларов. Redmi 9A многое получил от Redmi 9C. Из отличий отметим отсутствие NFC и сканера отпечатков пальцев, одинарную основную камеру на 13 Мп и чипсет Helio G25. За 6500 рублей смартфон предлагает 2 ГБ оперативки в паре с интегрированным флеш-накопителем вместимостью 32 ГБ.