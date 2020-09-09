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Сегодня мы писали о том, что в «Ситилинк» подешевел графический ускоритель ASUS Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO V2 в связи с недавним анонсом моделей GeForce RTX 30-й серии. Также в магазине была снижена цена модели Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX OC. Стоимость видеокарты упала до самой низкой отметки с начала продаж, если рассматривать исключительно официальную розницу.

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Графический адаптер оборудован 12-нанометровым GPU с номинальной частотой 1500 МГц. В режиме Boost частота GPU повышается до 1815 МГц. Чип соединён с видеопамятью типа GDDR6, объём которой составляет 6 ГБ, а частота – 12 ГГц. Разрядность шины – 192 бита. Согласно тестам издания TechPowerUp, видеокарта в плане производительности находится на одном уровне с GeForce GTX 1070, уступая при этом 13% модели GeForce GTX 1070 Ti и на столько же опережая GeForce GTX 1660.

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Для подключения внешних устройств в Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX OC предусмотрены разъёмы HDMI 2.0b, DVI и DisplayPort 1.4 (всех по одному). Активная система охлаждения представлена вентилятором и кулером. Максимальное энергопотребление видеокарты составляет 120 Вт, а рекомендуемая производительность мощность блока питания – 450 Вт. Длина адаптера – 170 мм.

Стоимость Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX OC в «Ситилинк» сейчас составляет 18 590 рублей. Для сравнения, в «Регард» видеокарта обойдётся в 23 000 рублей. Для покупки графического ускорителя перейдите по этой ссылке. Официальная гарантия действует в течение трёх лет с момента покупки видеокарты.