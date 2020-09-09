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На днях компания NVIDIA представила графические ускорители серии GeForce RTX 30 стоимостью от 499 долларов за версию GeForce RTX 3070 до 1499 долларов за GeForce RTX 3090. Тем временем в преддверии выхода видеокарт нового поколения в цене теряют модели линеек GeForce RTX 20 и GeForce GTX 10. В частности, видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO V2 упала в цене до минимального уровня в магазине «Ситилинк».

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С последним прайс-катом её стоимость снизилась почти на 10 000 рублей. Сейчас графический адаптер прошлого поколения можно купить за 57 990 рублей, хотя ещё несколько дней назад он стоит 67 170 рублей. Эта самая низкая цена с начала продаж, если мы говорим об официальной рознице.

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ASUS Dual GeForce RTX 2080 SUPER EVO V2 оснащается 12-нанометровым GPU с частотой 1830 МГц, которая в режиме Boost повышается до 1860 МГц. С видеочипом посредством 256-разрядной шины соединена память GDDR6 в объёме 8 ГБ с частотой 15,5 ГГц.

Рекомендуемая производителем мощность бока питания составляет 650 Вт. Трёхслотовая система охлаждения представлена двумя вентиляторами и радиатором, что исключает перегрев при больших нагрузках. Видеокарта поддерживает интерфейс PCI Express 3.0, разрешение 7680 х 4320 точек (8K Ultra HD), имеет один разъём HDMI 2.0b и три DisplayPort 1.4, т.е. у пользователей есть возможность подключать сразу четыре монитора. Длина графического адаптера составляет 267 мм.

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