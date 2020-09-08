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Китайская компания Xiaomi вчера, 7 сентября, представила смартфон POCO X3 NFC. Он начал продаваться сегодня по цене 200/250 долларов в зависимости от конфигурации. Расширить ассортимент бренда производитель решил моделью POCO M2.

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Новинка представляет бюджетный сегмент. Она заключена в пластиковый корпус с пластиковой тыльной панелью и стеклом Gorilla Glass третьего поколения спереди. Габариты равны 163,3 х 77 х 9,1 мм, а вес – почти 210 граммов. При этом модель может похвастаться защитой от брызг. Соответствие стандарту IP53, как в случае с POCO X3 NFC, не предусмотрено.

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Смартфон получил панель IPS Full HD+ диагональю 6,53 дюйма. В каплевидном вырезе обосновался 8-мегапиксельный датчик фронтальной камеры. Сзади установлена основная квадрокамера, под которой нашлось место для дактилоскопического сканера. Разрешение главного и ультраширокоугольного модулей составило 13 Мп и 8 Мп соответственно. Также модель получила макросенсор на 5 Мп и 2-мегапиксельную матрицу глубины.

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Вычислительным центром в POCO M2 выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio G80, дополненная 6 ГБ оперативки вне зависимости от конфигурации. Накопитель может иметь вместимость 128 ГБ либо 64 ГБ, а вопросами питания занимается несъёмная аккумуляторная батарея, ёмкость которой составляет 5000 мА*ч. Оперативно восполнить заряд можно благодаря адаптеру питания мощностью 18 Вт. Что до автономности, производитель обещает 25 дней в режиме ожидания, 25 часов просмотра видео, 12 часов игр, 76 часов прослушивания музыки и двое суток работы без подзарядки в обычном режиме использования.

Новинка обзавелась 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, а также может похвастаться FM-радио, USB Type-C, ИК-портом и независимым слотом для microSD. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии в POCO M2 составляет 0,85 Вт/кг (голова).

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Поскольку модель была анонсирована в Индии, о чипе NFC можно забыть. Релиз смартфона на глобальном рынке тоже выглядит маловероятным, ведь компания уже продаёт бюджетную модель Redmi 9 с идентичными параметрами, NFC, но с уменьшенными объёмами постоянной и оперативной памяти.

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Redmi 9

POCO M2 предлагается в расцветках Slate Blue, Pitch Black и Brick Red. В продажу новинка поступит с предустановленной Android 10 и проприетарной программной надстройкой MIUI 12. Стоимость модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 150 долларов. Версия с накопителем удвоенной вместимости обойдётся в 170 долларов. Для сравнения, в России сейчас Redmi 9 с NFC продаётся по цене от 9000 рублей (120 долларов) за вариант 3/32 ГБ и от 10 500 рублей (140 долларов) за модификацию 4/64 ГБ.