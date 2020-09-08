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Вчера, 7 сентября, китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон POCO X3 NFC. Новинка получила новую платформу, неплохую основную камеру, ёмкий аккумулятор и пока ещё уникальный дизайн тыльной панели. Цена составила 270/320 долларов (229/269 евро) в зависимости от модификации. Сегодня стартуют продажи смартфона, и в течение двух дней все желающие могут приобрести модель со скидкой 70 долларов.

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POCO X3 NFC доступен в двух конфигурациях памяти, в каждой из которых предусмотрено 6 ГБ оперативки. Встроенный флеш-накопитель имеет ёмкость 64 ГБ или 128 ГБ. Цена 8 и 9 сентября будет составлять 200 долларов и 250 долларов соответственно.

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Прайс-кат в честь старта продаж делает новинку дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Последний тоже доступен в модификациях 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Если мы обратимся к сервису сравнения цен «Яндекс.Маркет», то увидим, что базовая версия в России стоит от 17 000 рублей или 225 долларов, а максимальная обойдётся в 20 000 рублей как минимум или 265 долларов. К слову, герой заметки тоже будет официально продаваться в России. В конце вчерашней презентации китайская компания показала, что смартфон можно будет купить в Ozon, Wildberries, DNS, «Ситилинк» и в русском Tmall на AliExpress.

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Когда POCO X3 NFC появится в официальной рознице, пока что неизвестно. Однако, в Xiaomi Official Store на AliExpress уже добавлены слайды с презентации полностью на русском языке. Поэтому старт продаж на территории России уже не за горами.

В материале, посвящённому премьере новинки, мы сравнивали модель с предшественником POCO X2. В этой заметке сравним новинку с Redmi Note 9 Pro. Оба смартфона получили дисплей IPS LCD формата Full HD+ с центральным вырезом под селфи камеру и диагональю 6,67 дюйма. Матрицу прикрывается стекло Gorilla Glass 5, а биометрический сенсор основался на боковом торце справа. При этом новинка может похвастаться поддержкой частоты обновления 120 Гц.

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В POCO X3 NFC используется основная камера на базе четырёх модулей, венцом которой является 64-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX682. Разрешение двух вспомогательных сенсоров составляет по 2 Мп. Ультраширокоугольная камера построена на 13-мегапиксельном датчике, а в основу фронталки положена матрица на 20 Мп. В Redmi Note 9 Pro разрешение тыльной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп.

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Сердцем новинки выступает чипсет Snapdragon 732G. Он почти не отличается от Snapdragon 720G, который используется в Redmi Note 9 Pro. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 8-нанометрового процесса, содержат графический контроллер Adreno 618, а вот CPU отличается. В SD732G используются ядра Kryo 470 с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц, а в SD720G установлены Kryo 465 с той же частотой.

Из общего отметим операционную систему Android 10, чип NFC, радиоприёмник, инфракрасный излучатель, Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц, USB-C и выход под наушники. Xiaomi POCO X3 NFC выгодно отличается наличием стереодинамиков, аккумулятором на 5160 мА*ч против 5020 мА*ч и MIUI 12 сразу из коробки. Это означает, что он может получить на одну ревизию прошивки больше, чем Redmi Note 9 Pro.