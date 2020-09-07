Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как и было обещано, китайская компания Xiaomi представила третий смартфон под брендом POCO в 2020 году. После середняка POCO X2 на Snapdragon 730G и флагмана POCO F2 Pro на Snapdragon 865 производитель добавил в ассортимент модель POCO X3 NFC.

реклама

В отличие от двух вышеупомянутых смартфонов герой заметки является уникальным решением, а не уже существующим, но переименованным устройством. Хотя сходств с POCO X2 больше, чем хотелось бы. Зачастую компании не выносят в название смартфона наличие какой-то функции. Исключением являются лишь приставки Zoom и 5G, которые говорят нам о том, что модель имеет телеобъектив с n-кратным приближением и поддерживает работу в сетях пятого поколения. Что до обозначения NFC, оно намекает на то, что версия без поддержки бесконтактных платежей тоже может быть представлена.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Теперь перейдём к параметрам POCO X3 NFC. У модели X2 новинка позаимствовала 6,67-дюймовую матрицу IPS LCD формата Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц. Максимальная яркость уменьшилась с 500 нит до 450 нит. Вырез уменьшился в размерах почти втрое и переехал с правого верхнего угла в центр. Фронтальная камера сохранила 20-мегапиксельный датчик изображения, а от дополнительной матрицы на 2 Мп компания отказалась.

реклама

Основную камеру немного улучшили. Главная её особенность – 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX682 оптического формата 1/1,73 дюйма и шесть линз. Ультраширокоугольный модуль получил объектив с углом захвата 119 градусов, а датчик на 13 Мп имеет пиксели размером 1,0 мкм. Камера получила два 2-мегапиксельных сенсора – для портретного режима и макросъёмки с расстояния 4 см. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек. Также есть ночной режим, умные функции и ShotSteady Video – режим стабилизации, на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Оптостаб отсутствует.

Сердцем POCO X3 NFC стал новый мобильный процессор Snapdragon 732G. Система-на-чипе имеет ядра Kryo 470 с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 618. Тесты в бенчмарках показали, что в плане производительности SoC компании Qualcomm находится на одном уровне со Snapdragon 730G, который установлен в POCO X2. Это и не странно, т.к. в новом чипсете используется тот же GPU, а частота одного ядра выросла на скромные 0,1 ГГц.

реклама

POCO X2

реклама

В модели прошлого поколения корпус сделан из пластика, а сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass 5. Новинка имеет алюминиевый каркас, а вот задник оформлен пластиком. Габариты немного выросли – с 165,3 х 76,6 х 8,8 мм до 165,3 х 76,8 х 9,4 мм. Вес увеличился с 208 граммов до 215 граммов. Защиты от воды как не было, так и не появилось, но зато есть защита от брызг IP53.

Ёмкость комплектной батареи выросла на 660 мА*ч составила 5160 мА*ч. Мощность быстрой зарядки – 33 Вт. По словам производителя, с нуля до 100% аккумулятора заряжается через USB-C за 1 час и 5 минут. Также из преимуществ новинки над предшественником отметим стереофонические динамики, Bluetooth 5.1 вместо Bluetooth 5.0 и NFC. Сканер отпечатков пальцев остался на правом боковом торце.

POCO X3 NFC поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой MIUI 12. Покупателям модель будет доступна в расцветках Shadow Gray и Cobalt Blue. На рынке смартфон появится с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64/128 ГБ в зависимости от комплектации. Стоимость составила 229/269 евро соответственно. Старт продаж запланирован на 8 сентября. До 11 сентября купить модель можно будет на 30 евро дешевле.