28 смартфонов Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11
Компания Xiaomi на прошлой неделе выпустила последнюю еженедельную версию программного обеспечения MIUI 12 для десяти смартфонов 2018 года. Отныне они не будут больше получать регулярных обновлений. Сегодня, 7 сентября, производитель выпустил свежую сборку для 27 моделей, анонсированных в 2019 и 2020 годах.
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Прошивка построена на базе операционных систем Android 10 и Android 11 в зависимости от смартфона. Так, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro получили MIUI 12 на Android 11. Для них также с небольшим запозданием была выпущена сборка от 3 сентября 2020 года. 28-я модель в нашей таблице – Xiaomi Mi 10. Для неё тоже стала доступна версия v2020.09.03 на Android 11, а вот прошивка MIUI 12 от 7 сентября пока не вышла.
Помимо четырёх перечисленных выше смартфонов ещё несколько моделей были анонсированы в 2020 году. Это Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra, POCO X2, Redmi 10X Pro 5G и Redmi 10X 5G. Все остальные модели вышли в 2019 году.
|
№
|
Смартфон
|
Год
|
Версия ОС
|
Скачать
|
1
|
Xiaomi Redmi 10X 5G
|
2020
|
Android 10
|
-
|
2
|
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
Android 10
|
-
|
3
|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|
2019
|
Android 10
|
-
|
4
|
Xiaomi Mi 10 Ultra
|
2020
|
Android 10
|
-
|
5
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
Android 10
|
-
|
6
|
Xiaomi Redmi K30 Ultra
|
2020
|
Android 10
|
-
|
7
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
2020
|
Android 11
|
8
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
Android 10
|
-
|
9
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
Android 10
|
-
|
10
|
Xiaomi Redmi K20 Pro
|
2019
|
Android 10
|
-
|
11
|
Xiaomi Redmi Note 8
|
2019
|
Android 10
|
-
|
12
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
Android 10
|
-
|
13
|
Xiaomi Redmi Note 7
|
2019
|
Android 10
|
-
|
14
|
Xiaomi Redmi Note 7S
|
2019
|
Android 10
|
-
|
15
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
Android 10
|
-
|
16
|
Xiaomi Redmi K30 Pro 5G
|
2020
|
Android 11
|
17
|
Xiaomi Redmi K30 4G
|
2019
|
Android 10
|
-
|
18
|
Xiaomi POCO X2
|
2020
|
Android 10
|
-
|
19
|
Xiaomi POCO F2 Pro
|
2020
|
Android 11
|
20
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
Android 10
|
-
|
21
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
Android 10
|
-
|
22
|
Xiaomi Redmi K20
|
2019
|
Android 10
|
-
|
23
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
Android 10
|
-
|
24
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
Android 10
|
-
|
25
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
Android 10
|
-
|
26
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
Android 10
|
-
|
27
|
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
Android 10
|
-
|
28
|
Xiaomi Mi 10
|
2020
|
Android 11
|
-
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