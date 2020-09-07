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Компания Xiaomi на прошлой неделе выпустила последнюю еженедельную версию программного обеспечения MIUI 12 для десяти смартфонов 2018 года. Отныне они не будут больше получать регулярных обновлений. Сегодня, 7 сентября, производитель выпустил свежую сборку для 27 моделей, анонсированных в 2019 и 2020 годах.

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Прошивка построена на базе операционных систем Android 10 и Android 11 в зависимости от смартфона. Так, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro получили MIUI 12 на Android 11. Для них также с небольшим запозданием была выпущена сборка от 3 сентября 2020 года. 28-я модель в нашей таблице – Xiaomi Mi 10. Для неё тоже стала доступна версия v2020.09.03 на Android 11, а вот прошивка MIUI 12 от 7 сентября пока не вышла.

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Помимо четырёх перечисленных выше смартфонов ещё несколько моделей были анонсированы в 2020 году. Это Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi K30 Ultra, POCO X2, Redmi 10X Pro 5G и Redmi 10X 5G. Все остальные модели вышли в 2019 году.