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Первый смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения компания Xiaomi представила на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне. Он называется Xiaomi Mi MIX 3 5G. Модель стала практически точной копией Mi MIX 3 4G. Производитель заменил процессор, добавил 5G-модем, увеличил ёмкость встроенного аккумулятора и изменил объёмы памяти.

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Xiaomi Mi MIX 3 5G вышел с операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. Смартфон со временем получил прошивку MIUI 11, но версию «зелёного робота» компания обновлять не стала. В конце весны этого года производитель анонсировал программное обеспечение MIUI 12 и сразу же начали ходить слухи о том, что 5G- флагман 2019 года не получит ни MIUI 12, ни ОС Android 10.

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Но инсайдеры угадали на 50%. По всей видимости, операционная система Android 10 так и не станет доступной для смартфона, не говоря уже об Android 11. А вот MIUI 12 пользователи уже могу установить. Китайская компания начала распространять OTA-обновление под номером v12.0.1.0.PEMEUXM в Европе. Если вы не хотите ждать, пока апдейт придёт «по воздуху», можете скачать архив для установки через встроенный режим восстановления.

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Xiaomi Mi MIX 3 5G, как и версия с поддержкой сотовой связи четвёртого поколения, получил 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED и форм-фактор слайдера. Основная камера имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп, а фронтальная – 24 Мп + 2 Мп.

Вместо 10-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 845 используется 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 855 с модемной платой Snapdragon X50 5G. Если 4G-вариант получил до 10 ГБ оперативной и до 256 ГБ постоянной памяти, то модель 2019 года несёт на борту накопитель вместимостью 64/128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ вне зависимости от комплектации. Ёмкость встроенного аккумулятора выросла с 3200 мА*ч до 3800 мА*ч.

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Xiaomi Mi MIX 3 5G сохранил все интерфейсы, включая NFC. Разъём для наушников отсутствует. Из остального отметим поддержку 18-ваттной проводной зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ и тыльный биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев. Толщина корпуса увеличилась с 8,5 мм до 9,4 мм за счёт повышения ёмкости аккумуляторной батареи, а масса выросла с 218 граммов до 225 граммов.

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Цена в Европе на старте продаж в модификации с 64 ГБ встроенной памяти составила 599 евро. Вариант с накопителем удвоенного объёме компания оценила в 699 евро. Но к концу 2019 года стоимость флагмана упала более чем вдвое, пробив отметку 300 евро в начальной конфигурации. Модель Mi MIX 3 4G, напомним, поступила в продажу по цене от 499 евро.