Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале прошлого месяца компания Samsung представила флагманское семейство Galaxy Note 20 и анонсировала складной смартфон Galaxy Z Fold 2. Сегодня состоялась премьера самого дорого решения южнокорейского технологического гиганта.

реклама

Новинка оснащена панелью Foldable Dynamic AMOLED, которую прикрывает фирменное стекло Samsung Ultra Thin Glass. Тыльная сторона сделана из стекла, а рамка – из алюминия. Габариты Samsung Galaxy Z Fold 2 составили 159,2 х 128,2 х 6,9 мм в разложенном состоянии и 159,2 х 68 х 16,8 мм в сложенном. Дисплей имеет размер 7,6 дюйма по диагонали и разрешение 1768 х 2208 точек.

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Матрица получила поддержку расширенного динамического диапазона, а частота обновления составила 120 Гц. При складывании смартфона пользователи получают в своё распоряжение 6,23-дюймовый дисплей. Он установлен на тыльной стороне. Разрешение составляет 816 х 2260 точек, а пропорции – 25 к 9. Частота обновления изображения внешнего экрана – 60 Гц.

реклама

Производитель акцентирует внимание на том, что ему удалось провести работу над ошибками с момента премьеры многострадального смартфона первого поколения. Отмечается, что надёжность конструкции была повышена, а складка по центру дисплея стала менее заметной.

Сердцем Samsung Galaxy Z Fold 2 выступает однокристальная система Snapdragon 865+. Её главная отличительная черта – частота 3,1 ГГц. 7-нанометровый мобильный процессор дополнен 12 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель имеет вместимость 256 ГБ. Самой собой, во флагмане применяются новейшие модули ОЗУ и ПЗУ – LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно. За питание отвечает аккумуляторная батарея на 4500 мА*ч. Она имеет поддержку 25-ваттной проводной и 11-ваттной беспроводной подзарядки.

реклама

Биометрический сенсор установлен на боковом торце. Задник вместе с дополнительным дисплеем содержит тройную основную камеру с поддержкой видеосъёмки в 4K Ultra HD при 60 к/сек. Разрешение всех трёх модулей (главный, ультраширокоугольный и телефото) составляет по 12 Мп. Фронтальных камер у новинки две. Обе имеют разрешение 10 Мп и 26-миллиметровый объектив с апертурой f/2,2.

реклама

Samsung Galaxy Z Fold 2 работает на базе операционной системы Android 10. Она дополнена проприетарной программной надстройкой One UI 2.5. Интерфейсы включают Wi-Fi с возможностью работы на частоте 5,8 ГГц, Bluetooth 5.0, USB Type-C и NFC. Разъём для подключения проводных наушников не предусмотрен. Также отметим наличие стереодинамиков от AKG, навигационного модуля GPS, поддержку кодеков apt-X HD и режима Samsung DeX.

Samsung Galaxy Z Fold 2 будет продаваться в 40 странах мира начиная с 10 сентября текущего года. Увы, российским пользователям наравне с итальянскими придётся заплатить за смартфон больше всех остальных – 179 990 рублей / 2050 евро или 2450 долларов. Недалеко ушла Великобритания. В Соединённом Королевстве сгибаемую модель оценили в 1799 фунтов или 2415 долларов. В Южной Корее флагман стоит 2025 долларов, в Канаде – 2130 долларов, в Испании – 2010 евро (2400 долларов), в США – 2000 долларов, а в Германии – 1950 евро (2340 долларов).

В завершение добавим, что южнокорейская компания представила специальное издание Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition. В комплект поставки входят наушники Galaxy Buds Live, стилизованный чехол и смарт-часы Galaxy Watch 3, а цена составила 3300 долларов. В продажу поступит только 5000 эксклюзивных комплектов.