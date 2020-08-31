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26 смартфонов Xiaomi уже получили операционную систему Android 11 – на очереди ещё 23 модели

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Сегодня мы писали, что Xiaomi запустила закрытое тестирование операционной системы Android 11 в составе прошивки MIUI 12 для разработчиков и пока только в Китае. Как стало известно, уже в тестах принимает участие более двух с половиной десятков умных телефонов производителя из столицы Поднебесной. Кроме того, в обозримом будущем к ним присоединится ещё почти столько же моделей, включая игровые смартфоны Black Shark.

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В открытых бета-тестах пока что участие принимают только флагманы первой половины 2020 года. Это четыре устройства на Snapdragon 865: Xiaomi Mi 10, версия Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. В России официально продаются только первая и последняя модели в модификациях 8/256 ГБ. Стартовая цена – 69 990 рублей и 49 990 рублей соответственно.

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В закрытых бета-тестах в Китае участвуют уже несколько дней первые в мире смартфоны со 108-мегапиксельной основной камерой. Это Xiaomi Mi CC9 Pro, версия Premium, Xiaomi Mi Note 10 и продвинутая модель. Все оснащены мобильным процессором Snapdragon 730G и аккумулятором на 5260 мА*ч. В России в конце прошлого года была представлены Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro по цене 39 990 рублей и 44 990 рублей.

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Уже в ближайшие дни участвовать в закрытом бета-тесте будет и Xiaomi Mi 10 Youth. Это смартфон на Snapdragon 765G, который одновременно является первым решением производителя с перископным телеобъективом. В России он официально не продаётся.

Куда больше моделей сейчас находятся на стадии внутреннего тестирования, поэтому ссылки на скачивания прошивок для ручной установки ещё отсутствуют. В этот список входит почти полторы дюжины устройств во главе с Xiaomi Mi 10 Lite на Snapdragon 765G. Эта модель тоже до российской розницы не добралась.

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Помимо неё во внутренних тестах принимают участие Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi K30 4G и POCO X2 на Snapdragon 730G; Redmi K30 5G и Redmi K30i 5G на Snapdragon 765G; Redmi K20 и Xiaomi Mi 9T на Snapdragon 730; Redmi 10X 4G, POCO M2 Pro, Redmi 9A, Redmi K30 5G Racing, а также всё семейство Redmi Note 9, включая индийскую Pro-версию.

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Ещё 23 смартфона получат в будущем операционную систему Android 11, но пока что они даже во внутренних тестах не участвуют. В этот список входит модель Xiaomi Mi A3 на Snapdragon 665 – единственный гаджет в перечне, который работает на стоковой версии «зелёного работа». Что интересно, его китайский прообраз Mi CC9e останется без апдейта.

Вскоре должны начаться тесты моделей Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. Обе оборудованы 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 820 от MediaTek. Компанию им составят более скромные решения в лице Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9C и индийской версии Redmi 9. Не останутся без Android 11 флагманы прошлого года Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium и Mi 9 Pro 5G. Последняя модель оснащена чипом Snapdragon 855+, а все остальные работают на процессоре Snapdragon 855.

Также Android 11 вместе с MIUI 12 мы увидим на Xiaomi Mi CC9, версии Meitu и Mi 9 Lite. Все оборудованы однокристальной системой Snapdragon 710. Естественно, обновлены будут Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, новейшие флагманы компании, выпущенные несколько дней назад в честь десятой годовщины бренда. Что касается игровых смартфонов, в список попали пять моделей Black Shark 2-го и 3-го поколений.

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