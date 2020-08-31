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Китайский производственный гигант Xiaomi уже давно выпускает закрытую бета-версию MIUI 12 Closed Beta на третьей публичной тестовой версии Android 11 Beta 3. Её ранее получали только флагманские решения, но на днях к ним присоединились модели серии Mi CC9. Но сейчас стало известно, что производитель из Пекина начал рассылать MIUI 12 на стабильной версии операционной системы Android 11, хотя финальный релиз «зелёного робота» ещё даже не состоялся.

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На данный момент компания Xiaomi выпускает закрытую прошивку MIUI 12 для разработчиков. По словам производителя, хоть речь идёт о стабильной версии Android 11, рекомендуется создать резервную копию информации. Кроме того, после установки обновления будет нарушена совместимость многих приложений, которые не были пока адаптированы для работы на новой версии «зелёного робота».

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Получили стабильную сборку Android 11 только флагманские решения, анонсированные в первой половине года нынешнего. Это Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro. Из общего отметим 20-мегапиксельную фронтальную камеру, поддержку работы в сетях пятого поколения, возможность записывать ролики в формате 8K Ultra HD на скорости 30 FPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5,1 и NFC, а также наличие под капотом 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865. У смартфонов нет защиты от воды и слота для microSD.

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Redmi K30 Pro 5G и POCO F2 Pro не отличаются друг от друга. Они оснащены 60-герцовой матрицей AMOLED размером 6,67 дюйма по диагонали, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, разъёмом для наушников и аккумуляторной батареей на 4700 мА*ч с 30-ваттной зарядкой проводным путём. Основная камера имеет разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Под капотом может быть установлено 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x или LPDDR5 соответственно, а также накопитель UFS 3.1 вместимостью до 256 ГБ.

В России официально продаётся лишь POCO F2 Pro и только в модификации с 8 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 256 ГБ. Рекомендованная стоимость составила 49 990 рублей. Но время от времени компания снижает официальную цену, проводя распродажи.

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro комплектуются 90-герцовыми панелями AMOLED диагональю 6,67 дюйма. Камера для селфи установлена в круглом отверстии слева. Mini-Jack отсутствует. За питание в версии Pro отвечает аккумулятор на 4500 мА*ч с 50-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядкой. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 20 Мп + 8 Мп.

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В стандартном издании используется встроенный аккумулятор на 4780 мА*ч, а мощность проводной зарядки снижена до 30 Вт. В основной камере нет 8-мегапиксельного и 12-мегапиксельного телеобъективов. Их место заняли две 2-мегапиксельные матрицы для анализа глубины резкости и макросъёмки. Кроме того, разрешение ультраширокоугольного модуля снижено с 20 Мп до 13 Мп.

В Xiaomi Mi 10 Pro в топовой модификации памяти установлено 512 ГБ встроенной памяти, а объём оперативки составил 12. В Европе по цене 999 евро продаётся только версия 8/256 ГБ. В России доступна официально лишь модель Xiaomi Mi 10. Цена конфигурации 8/256 ГБ составляет 69 990 рублей.