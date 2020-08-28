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Xiaomi POCO X3 станет уникальным смартфоном – Snapdragon 732, 64-Мп камера и экран 120-Гц

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В 2018 году компания Xiaomi представила смартфон Pocophone F1 на Snapdragon 845 по цене от 300 долларов с завода. В этом году уже появились POCO X2 на Snapdragon 730G и POCO F2 Pro на Snapdragon 865. Они стали международными версиями моделей Redmi K30 4G и Redmi K30 Pro соответственно. После премьеры флагмана нового поколения китайский производитель пообещал, что следующей новинкой станет абсолютно новый аппарат. Называться он будет POCO X3.

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Смартфон должны будут представить уже 8 сентября 2020 года. О ценах пока что информации нет, но изображения и технические характеристики грядущей новинки уже появились на просторах всемирной паутины. Как стало известно, POCO X3 получит панель IPS формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Диагональ составит 6,67 дюйма. Судя по всему, смартфон получит ту же жидкокристаллическую матрицу, что установлена в POCO X2.

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За питание будет отвечать встроенный аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч с поддержкой 33-ваттной проводной подзарядки. На тыльной панели будет установлена четырёхмодульная основная камера. На данный момент известно лишь то, что в главном модуле расположится 64-мегапиксельный датчик изображения. Пример фотографии, сделанной на основную камеру, можете увидеть ниже. Её опубликовал один из топ-менеджеров бренда POCO.

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Одной из особенностей POCO X3 станет мобильный процессор. По последним данным, смартфон получит мобильную платформу Snapdragon 732. Однокристальная система пока не была анонсирована. По имеющейся информации, чипсет получит ядра Kryo 470 Gold с частотой 2,3 ГГц и Kryo 470 Silver с частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема будет представлена контроллером Adreno 618, а сам процессор будет выполняться по нормам 8-нанометровой технологии.

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VRoman
17:50
Удвоенный объём не должен удивлять человека с ником oldschoolgamer. Это было очень популярно в 2000ые среди видеокарт начального уровня.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Yolanda Tarska
17:49
В 2.0 упёрлась чуть, а не 3.0
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Panzerkampfwagen
17:49
Итак если это не фейк то можно сделать некоторые выводы! Шина у линейки добавилась - это хорошо, правда кто до этого сидел на Х070 этого не прочувствует как была 256 так осталась))) А вот для предтоп...
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Ahmed
17:48
ЗАТО ДЕШЕВЛЕ!
AMD исправила задержки в CS GO и увеличила производительность в Fortnite с новым драйвером Adrenalin
Иоанн Грозный
17:48
так при юзе лучей вырастает и жор памяти в текущих проектах в ларе например +1-1,5 гига между лучи он-лучи офф
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
warmuza
17:47
ЭТО ПРОВАЛ! НИКОМУ НЕ НАДО! НИКТО НЕ КУПИТ! ПЕЧ! КОНСКИЙ ЦЕННИК! Через год: Компания NVIDIA отчиталась о новом рекорде продаж игровых видеокарт.
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
Amon Amarth
17:47
Зачем принудительно отключать дефрагментацию, говорили они... От этих твиков одни проблемы, а виндовс пишут умные люди и они всё предусмотрели, говорили они...
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Собака на Zеnе
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Боже, как же трудна жизнь красносери. Чтобы просто поиграть в любимую игру, сначала нужно несколько месяцев настраивать проц и курить форумы оверклокерс, а потом зайдя в игру окажется, что дело было в...
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Yolanda Tarska
17:46
Если карты будут с 10, то и игроделы не будут больше использовать, и проще взять 10, а через 2 года обновить на новое поколение, если не будет хватать
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
sevik68
17:45
учитывая, что 1080 достаточна в 99% конфигах - напротив, яркими и свежими
Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно
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