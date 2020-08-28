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В 2018 году компания Xiaomi представила смартфон Pocophone F1 на Snapdragon 845 по цене от 300 долларов с завода. В этом году уже появились POCO X2 на Snapdragon 730G и POCO F2 Pro на Snapdragon 865. Они стали международными версиями моделей Redmi K30 4G и Redmi K30 Pro соответственно. После премьеры флагмана нового поколения китайский производитель пообещал, что следующей новинкой станет абсолютно новый аппарат. Называться он будет POCO X3.

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Смартфон должны будут представить уже 8 сентября 2020 года. О ценах пока что информации нет, но изображения и технические характеристики грядущей новинки уже появились на просторах всемирной паутины. Как стало известно, POCO X3 получит панель IPS формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Диагональ составит 6,67 дюйма. Судя по всему, смартфон получит ту же жидкокристаллическую матрицу, что установлена в POCO X2.

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За питание будет отвечать встроенный аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч с поддержкой 33-ваттной проводной подзарядки. На тыльной панели будет установлена четырёхмодульная основная камера. На данный момент известно лишь то, что в главном модуле расположится 64-мегапиксельный датчик изображения. Пример фотографии, сделанной на основную камеру, можете увидеть ниже. Её опубликовал один из топ-менеджеров бренда POCO.

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Одной из особенностей POCO X3 станет мобильный процессор. По последним данным, смартфон получит мобильную платформу Snapdragon 732. Однокристальная система пока не была анонсирована. По имеющейся информации, чипсет получит ядра Kryo 470 Gold с частотой 2,3 ГГц и Kryo 470 Silver с частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема будет представлена контроллером Adreno 618, а сам процессор будет выполняться по нормам 8-нанометровой технологии.