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Компания Huawei решила удивить многих своих поклонников и выпустила обновление программного обеспечения EMUI на флагманский смартфон, которому этой осенью исполнится пять лет. Модель называется Huawei Mate 8. Сразу стоит заметить, что для устройства 2015 года выпуска доступна новая сборка EMUI 8, а не EMUI 10.1.

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Обновление проходит под номером v8.0.0.850. Апдейт распространяется «по воздуху», а чтобы проверить его наличие, можно воспользоваться приложением «Поддержка». Главное нововведение новой версии программного обеспечения – поддержка режима Smart Charge Mode, в котором алгоритмы искусственного интеллекта следят за процессом восполнения заряда аккумулятора и не допускают, чтобы батарея перезаряжалась. Также апдейт приносит патч безопасности за июль 2020 года. Размер файла составляет 222 МБ.

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Напомним, что смартфон оснащён некогда флагманским 16-нанометровым мобильным процессором Kirin 950 с частотой до 2,3 ГГц и графикой Mali-T880 MP4. Однокристальная система работает в паре с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации встроенный накопитель может иметь вместимость 32 ГБ или 64 ГБ соответственно.

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Huawei Mate 8 имеет металлический корпус со стеклом Gorilla Glass третьего поколения на лицевой стороне и пластиковыми вставками под антенны сзади. Дисплей IPS-NEO построен на базе 6-дюймовой матрицы формата Full HD с соотношением сторон 16 к 9. Сзади обосновались сканер отпечатков пальцев и камера на 16 Мп с апертурой f/2, 27-мм оптикой, фазовой автофокусировкой, оптической стабилизацией и поддержкой съёмки видео в Full HD с частотой 60 FPS. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельное разрешение.

За питание в смартфоне отвечает интегрированный аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Флагман пятилетней давности также получил NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 5, 3,5-миллиметровый выход под проводные наушники, гибридный слот для microSD / SIM и порт micro-USB.

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Huawei Mate 8 поступил в продажу с операционной системой Android 6 Marshmallow и оболочкой EMUI 4. Сейчас смартфон работает на базе фирменной прошивки EMUI 8, но стоит заметить, что флагман получил только два крупных апдейта, а не четыре. Всё дело в том, что после EMUI 5 на Android 7 Nougat сразу вышло программное обеспечение EMUI 8 на Android 8 Oreo. Китайская компания решила «синхронизировать» версию проприетарной надстройки с номером операционной системы от Google, пропустив для этого EMUI 6 и EMUI 7.