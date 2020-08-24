Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi снизила цены Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro и других смартфонов в России – скидки до 20 000 рублей

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi в России проводит новую акцию. Она началась сегодня, 24 августа, и будет длиться до 30 августа. В рамках кампании можно купить массу смартфонов и других гаджетов со скидками до 20 000 рублей на официальном сайте.

реклама

Без нюансов, правда, не обошлось. Максимальная скидка в размере 20 000 рублей действует на флагманскую модель Xiaomi Mi 10 на процессоре Snapdragon 865 со 108-мегапиксельной основной камерой. Смартфон предлагается в модификации с 8 ГБ оперативки и встроенным хранилищем на 256 ГБ. Цена по акции составляет 49 990 рублей вместо 69 990 рублей, однако, на момент написания материала флагмана нет в наличии.

анонсы и реклама
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Новейшая RTX 4000 - 75тр
Цены RTX 2070 идут вниз
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Также отсутствует в продаже модель Redmi Note 9S на Snapdragon 720G. Её цена по акции составляет 15 990 рублей вместо 17 990 рублей. Зато все остальные представители девятого поколения можно купить без проблем. Например, Redmi Note 9 Pro на Snapdragon 720G с 64-мегапиксельной камерой и NFC обойдётся в 21 990 рублей (-2000 рублей), а в подарок компания дарит спортивный браслет Mi Smart Band 5 стоимостью 3290 рублей. Смартфон оборудован 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Redmi Note 9 с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища обойдётся в 14 990 рублей (-2000 рублей). В смартфоне тоже есть NFC, а за производительность отвечает чипсет Helio G85. Также отметим аккумулятор на 5020 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

реклама

Тоже на 2000 рублей подешевел Redmi с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Цена по акции составляет 11 990 рублей. У него под капотом установлена платформа Helio G80. Версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ энергонезависимой памяти подешевела до 10 990 рублей (-1000 рублей).

реклама

Цена Redmi 9A на Helio G25 снижена на 500 рублей. Это один из самых дешёвых смартфонов китайской компании. Теперь он стоит 7290 рублей. Redmi Note 8 Pro подешевел с 19 990 рублей до 16 990 рублей. У него есть процессор Helio G90T, аккумулятор на 4500 мА*ч, 64-мегапиксельная камера и NFC.

POCO F2 Pro можно купить на 10 000 рублей дешевле, чем в обычное время – за 39 990 рублей. Это самый доступный смартфон на Snapdragon 865 в России. Он также выделяется аккумулятором на 4700 мА*ч, 64-Мп основной камерой с поддержкой 8K Ultra HD и 20-мегапиксельной выдвижной фронталкой.

реклама

В рамках акции по скидке можно также купить смартфоны Redmi 8A, Redmi Note 8T и Xiaomi Mi Note 10 Lite. Что касается других товаров китайской компании, в распродаже принимают участие фирменные сумки, чемоданы, пылесосы, роутеры, самокаты, наушники, и прочие продукты экосистемы Xiaomi.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
3
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
45
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
48
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
35
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
37
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 8 Pro резко подешевел – цена 64 Мп флагмана с мощным процессором упала более чем на 10 000 рублей
18
Российская цена HUAWEI P30 Pro упала на 18 000 рублей – флагманский процессор, беспроводная зарядка и одна из лучших камер на рынке по самой большой скидке с начала продаж
18
Разработчики World of Tanks дарят 7 премиальных танков, серебро и до шести свободных слотов в ангаре – празднование 10-летия продолжается
43
Два популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
8
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
30
Civilization VI вышла на мобильных устройствах
7
Доступен официальный список из 36 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на ещё не вышедшей ОС Android 11 – названия и сроки выхода
3
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA Ampere за неделю до анонса – цены, сроки начала продаж, позиционирование и минимальные 850 Вт для RTX 3090
40
Первые нереференсные видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere - опубликована серия тизеров
25
Изучаем трудности игрового опыта 8-ядерного процессора AMD FX-8150 – когда со дна постучали в тестировании Gamers Nexus
56
Видеокарты NVIDIA получат 12-контактный разъем питания — производители блоков питания уже готовы к этому
29
Выбираем оптимальный процессор для экономного геймера – Ryzen 3 3300X против Core i5-10400 и Core i3-10100 в поединке за звание лучшего процессора для студентов по версии GECID
10
RTS Siege Up - новая стратегия в стиле Warcraft
6
Процессоры AMD Rembrandt тоже получат исполнение Socket AM5
24
Стали известны реальные размеры топовой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090
47
Настольные APU AMD Ryzen PRO 4000G пользуются большим спросом в Японии — новинки раскупают за считанные часы
32
Seasonic показала 12-контактные адаптеры для подключения видеокарт Nvidia серии RTX 30xx
20
Инсайдер опубликовал планы AMD на следующие два года — настольные процессоры Warhol и Raphael, APU Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
58
Мобильные AMD Ryzen 5000 "Van Gogh" с LPDDR5 и GPU Navi 21 с RDNA 2 могут заменить Intel Tiger Lake в 2021-м
4
Энтузиасты подсчитали приблизительные размеры NVIDIA GeForce RTX 3090 — значения длины и высоты оказались меньше предполагаемых ранее
18

Популярные статьи

Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
144
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
45
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
140
12 шутеров по Второй мировой войне. Часть третья
+
Gamers Nexus просит прекратить неправильную установку СЖО
19
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
43
Ретробенчмаркинг — HD 2900 XT (R600)
36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
3
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
2

Сейчас обсуждают

RussianNeoguy
16:08
«Заметки Юного Бича» Ту би континуед...
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
Иоанн Грозный
16:05
нвидиа не цепляется за монокристалл, она уже говорила что будущее за чиплетами и уже ведет разработки.
Intel берёт курс на измельчение чиплетов
Иоанн Грозный
16:02
а мог сразу взять MSI и горя не знать, а умудрился перебрав всех крупных производителей миновать ее :D
Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
Дмитрий Дибров
15:59
Т.е. для АМД игры вообще не вариант?))) Что то 3700x негде не задохнулся в играх от слова совсем, причём параллельно занимаясь стримом в пресете медиум.
Пять причин, почему я никогда не куплю процессор Intel
Дмитрий Дибров
15:57
Сколько вы встречали мёртвых процессоров АМД? У меня был fx4xxx, fx 8xxx и райзен 1600, 3700x, а до этого интелы core2quad не помню точно какой ииии ни один из процов не сдох ни разу, зато я вживую ви...
Пять причин, почему я никогда не куплю процессор Intel
Михаил Ааа
15:55
Штеуд жалкие эпигоны и плагиаторы, 8 процессорный IBM POWER5 смеётся с них.
Intel берёт курс на измельчение чиплетов
SPRIG
15:54
после попок пользователя ,надо было отдышаться для дальнейшего прочтения ))
Энтузиаст установил рабочую версию настольной ОС Windows 10 на смартфон – двухэкранный дисплей, удалённое управление ПК и многое другое
KILHARD
15:50
20-30тыс руб норм цена для такого телефона, брать Сяоми за 40+ это маразм
Xiaomi Mi 10 рухнул в цене – Snapdragon 865, 256 ГБ, NFC, 108-Мп камера, 90-Гц экран AMOLED и аккумулятор на 4780 мА*ч со скидкой 545 долларов
brazil
15:42
8-pin даёт 150Вт, 2 по 8pin дают 300Вт, а для 12-pin обещают 600Вт. Не понятно у каких блоков питания будет совместимость. Сисоник это один производитель БП, что скажут остальные производители БП? А е...
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
sevik68
15:35
такой точно охладит!
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем