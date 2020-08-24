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Китайская компания Xiaomi в России проводит новую акцию. Она началась сегодня, 24 августа, и будет длиться до 30 августа. В рамках кампании можно купить массу смартфонов и других гаджетов со скидками до 20 000 рублей на официальном сайте.

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Без нюансов, правда, не обошлось. Максимальная скидка в размере 20 000 рублей действует на флагманскую модель Xiaomi Mi 10 на процессоре Snapdragon 865 со 108-мегапиксельной основной камерой. Смартфон предлагается в модификации с 8 ГБ оперативки и встроенным хранилищем на 256 ГБ. Цена по акции составляет 49 990 рублей вместо 69 990 рублей, однако, на момент написания материала флагмана нет в наличии.

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Также отсутствует в продаже модель Redmi Note 9S на Snapdragon 720G. Её цена по акции составляет 15 990 рублей вместо 17 990 рублей. Зато все остальные представители девятого поколения можно купить без проблем. Например, Redmi Note 9 Pro на Snapdragon 720G с 64-мегапиксельной камерой и NFC обойдётся в 21 990 рублей (-2000 рублей), а в подарок компания дарит спортивный браслет Mi Smart Band 5 стоимостью 3290 рублей. Смартфон оборудован 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Redmi Note 9 с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища обойдётся в 14 990 рублей (-2000 рублей). В смартфоне тоже есть NFC, а за производительность отвечает чипсет Helio G85. Также отметим аккумулятор на 5020 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Тоже на 2000 рублей подешевел Redmi с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Цена по акции составляет 11 990 рублей. У него под капотом установлена платформа Helio G80. Версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ энергонезависимой памяти подешевела до 10 990 рублей (-1000 рублей).

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Цена Redmi 9A на Helio G25 снижена на 500 рублей. Это один из самых дешёвых смартфонов китайской компании. Теперь он стоит 7290 рублей. Redmi Note 8 Pro подешевел с 19 990 рублей до 16 990 рублей. У него есть процессор Helio G90T, аккумулятор на 4500 мА*ч, 64-мегапиксельная камера и NFC.

POCO F2 Pro можно купить на 10 000 рублей дешевле, чем в обычное время – за 39 990 рублей. Это самый доступный смартфон на Snapdragon 865 в России. Он также выделяется аккумулятором на 4700 мА*ч, 64-Мп основной камерой с поддержкой 8K Ultra HD и 20-мегапиксельной выдвижной фронталкой.

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В рамках акции по скидке можно также купить смартфоны Redmi 8A, Redmi Note 8T и Xiaomi Mi Note 10 Lite. Что касается других товаров китайской компании, в распродаже принимают участие фирменные сумки, чемоданы, пылесосы, роутеры, самокаты, наушники, и прочие продукты экосистемы Xiaomi.