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Смартфоны южнокорейского компании Samsung топового уровня в России стремительно дешевеют. Модель Galaxy S10, анонсированная в 2019 году, уже пробила отметку 40 000 рублей и продолжает терять в цене дальше.

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В продаже флагман прошлого поколения появился в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами microSD. Стоимость составила 69 990 рублей. Сейчас Samsung Galaxy S10 купить можно примерно на 33 000 рублей дешевле. На «сером» рынке за смартфон просят порядка 37 000 рублей. Официальная цена тоже упала, но не так ощутимо. Например, в магазине «Ситилинк» модель доступна к покупке за 49 990 рублей, т.е. на 20 000 рублей дешевле, чем на старте продаж.

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Флагман 2019 года оборудован фирменной системой-на-кристалле. Она называется Exynos 9820 и выполняется по 8-нанометровой технологии. В некоторых сценариях процессор показывает себя лучше, чем 7-нанометровый чип Exynos 990 нового поколения. В однокристальной системе есть ядра Cortex-A55 (x4), Cortex-A75 (x2) и Mongoose M4 (x2). Их частота составляет 1,95 ГГц, 2,31 ГГц и 2,73 ГГц соответственно. За графику отвечает Mali-G76 MP12. В AnTuTu v7 набирает модель примерно 330 000 баллов.

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В Samsung Galaxy S10 используется четыре оптических модуля, три из которых обосновались на тыльной стороне. Разрешение главного составляет 12 Мп. Его особенностью является изменения апертура – f/1,5-2,4. Телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом тоже имеет 12-мегапиксельной разрешение. В ультраширокоугольной камере установлена датчик изображения на 16 Мп. Также отметим систему оптической стабилизации при съёмке видео.

Для фронтальной камеры южнокорейские разработчики приберегли 10-мегапиксельный сенсор типа 1/3 дюйма. Он соединён с 26-миллиметровой оптикой. Значение апертуры – f/1,9. Обе камеры во флагмане умеют снимать видео в формату 4K с частотой кадров 30 FPS и 60 FPS. Фронталка также может похвастаться поддержкой распознавания лиц.

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Для передней камеры в дисплее есть небольшое отверстие. Сам экран основан на матрице Dynamic AMOLED с коммерческим названием Infinity-O. Она имеет встроенный ультразвуковой биометрический сенсор, диагональ 6,1 дюйм, поддержку HDR10+, а разрешение соответствует формате 3K при соотношении сторон 19 к 9. Защиту от повреждений дисплею обеспечивает стекло Gorilla Glass шестого поколения. Экран имеет тонкие рамки и покатые боковые грани.

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В Samsung Galaxy S10 есть разъём для наушников. Модели прошлого поколения – последние флагманы, которые могут похвастаться 3,5-миллиметровым аудиовыходом. Подсистема питания представлена АКБ на 3400 мА*ч. Флагман поддерживает и проводную, и беспроводную зарядку – USB Power Delivery 2.0 и Qi соответственно. Мощность составляет по 15 Вт. Восполнить заряд аккумулятора можно через порт USB Type-C. Также отметим защиту IP68, поддержку режима Samsung DeX, операционную систему Android 10 с программной надстройкой One UI 2.1 и наличие всех ключевых беспроводных интерфейсов. Показатель SAR составляет 0,48 Вт/кг (голова) и 1,59 Вт/кг (тело).