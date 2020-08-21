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MIUI 12 вышла 33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO 2018-2020 годов

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Китайская компания Xiaomi выпустила закрытую бета-версию программного обеспечения MIUI 12 от 21 августа нынешнего года. Новая сборка оболочки стала доступна более чем для трёх десятков смартфонов, часть из которых была анонсирована в далёком 2018 году.

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Отметим, что это уже четвёртый регулярный апдейт прошивки на этой неделе, при этом за всё время не было выпущено ни одной сборки для флагманов 2020 года на бета-версии операционной системы Android 11. С чем это связано, китайская компания пока что не уточняет.

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В список из 33 устройств попало сразу три модели этого года: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X2. Первые две, как видно из названия, поддерживают работы в мобильных сетях пятого поколения. Кроме того, это единственные смартфоны, которые работают на процессоре компании MediaTek. В данном случае – Dimensity 820 5G. Модель Redmi Note 8 Pro на MediaTek Helio G90T в этот раз осталась без обновления.

Поддержкой работы в сетях нового поколения также может похвастаться флагман 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Он несёт на борту флагманскую однокристальную систему Snapdragon 855+, дополненную модемной платой Snapdragon X55 5G.

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Что касается смартфонов 2018 года, в список попали Xiaomi Mi Max 3, Mi MIX 3 и семейство Mi 8, за исключением версии SE. Все они останутся на операционной системе Android 10, а начиная с сентября перестанут получать регулярные обновления прошивки.
Смартфон
Год
Скачать оболочку
1
Redmi Note 7 Pro
2019
2
Redmi K20 Pro
2019
3
Redmi Note 8
2019
4
Redmi Note 7
2019
5
Redmi Note 7S
2019
6
Redmi K20
2019
7
Redmi K30 4G
2019
8
Redmi 10X 5G
2020
9
Redmi 10X Pro 5G
2020
10
Xiaomi Mi Note 10
2019
11
Xiaomi Mi Note 10 Pro
2019
12
Xiaomi Mi 9T
2019
13
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
14
Xiaomi Mi 8
2018
15
Xiaomi Mi 8 Pro
2018
16
Xiaomi Mi MIX 2S
2018
17
Xiaomi Mi 8 UD
2018
18
Xiaomi Mi CC9
2019
19
Xiaomi Mi CC9 Pro
2019
20
Xiaomi Mi 8 EE
2018
21
Xiaomi Mi CC9 Meitu
2019
22
Xiaomi Mi CC9e
2019
23
Xiaomi Mi 9 Lite
2019
24
Xiaomi Mi CC9
2019
25
Xiaomi Mi 9 SE
2019
26
POCO X2
2020
27
Xiaomi Mi 8 Youth
2018
28
Xiaomi Mi Max 3
2018
29
Xiaomi Mi MIX 3
2018
30
Xiaomi Mi 8 Lite
2018
31
Xiaomi Mi 9
2019
32
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
2019
33
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
2019
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