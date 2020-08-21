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Китайская компания Xiaomi выпустила закрытую бета-версию программного обеспечения MIUI 12 от 21 августа нынешнего года. Новая сборка оболочки стала доступна более чем для трёх десятков смартфонов, часть из которых была анонсирована в далёком 2018 году.

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Отметим, что это уже четвёртый регулярный апдейт прошивки на этой неделе, при этом за всё время не было выпущено ни одной сборки для флагманов 2020 года на бета-версии операционной системы Android 11. С чем это связано, китайская компания пока что не уточняет.

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В список из 33 устройств попало сразу три модели этого года: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X2. Первые две, как видно из названия, поддерживают работы в мобильных сетях пятого поколения. Кроме того, это единственные смартфоны, которые работают на процессоре компании MediaTek. В данном случае – Dimensity 820 5G. Модель Redmi Note 8 Pro на MediaTek Helio G90T в этот раз осталась без обновления.

Поддержкой работы в сетях нового поколения также может похвастаться флагман 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Он несёт на борту флагманскую однокристальную систему Snapdragon 855+, дополненную модемной платой Snapdragon X55 5G.

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Что касается смартфонов 2018 года, в список попали Xiaomi Mi Max 3, Mi MIX 3 и семейство Mi 8, за исключением версии SE. Все они останутся на операционной системе Android 10, а начиная с сентября перестанут получать регулярные обновления прошивки.