MIUI 12 вышла 33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO 2018-2020 годов
Китайская компания Xiaomi выпустила закрытую бета-версию программного обеспечения MIUI 12 от 21 августа нынешнего года. Новая сборка оболочки стала доступна более чем для трёх десятков смартфонов, часть из которых была анонсирована в далёком 2018 году.
реклама
Отметим, что это уже четвёртый регулярный апдейт прошивки на этой неделе, при этом за всё время не было выпущено ни одной сборки для флагманов 2020 года на бета-версии операционной системы Android 11. С чем это связано, китайская компания пока что не уточняет.
В список из 33 устройств попало сразу три модели этого года: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X2. Первые две, как видно из названия, поддерживают работы в мобильных сетях пятого поколения. Кроме того, это единственные смартфоны, которые работают на процессоре компании MediaTek. В данном случае – Dimensity 820 5G. Модель Redmi Note 8 Pro на MediaTek Helio G90T в этот раз осталась без обновления.
Поддержкой работы в сетях нового поколения также может похвастаться флагман 2019 года Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Он несёт на борту флагманскую однокристальную систему Snapdragon 855+, дополненную модемной платой Snapdragon X55 5G.
реклама
Что касается смартфонов 2018 года, в список попали Xiaomi Mi Max 3, Mi MIX 3 и семейство Mi 8, за исключением версии SE. Все они останутся на операционной системе Android 10, а начиная с сентября перестанут получать регулярные обновления прошивки.
|
№
|
Смартфон
|
Год
|
Скачать оболочку
|
1
|
Redmi Note 7 Pro
|
2019
|
2
|
Redmi K20 Pro
|
2019
|
3
|
Redmi Note 8
|
2019
|
4
|
Redmi Note 7
|
2019
|
5
|
Redmi Note 7S
|
2019
|
6
|
Redmi K20
|
2019
|
7
|
Redmi K30 4G
|
2019
|
8
|
Redmi 10X 5G
|
2020
|
9
|
Redmi 10X Pro 5G
|
2020
|
10
|
Xiaomi Mi Note 10
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi 9T
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
2019
|
14
|
Xiaomi Mi 8
|
2018
|
15
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
2018
|
16
|
Xiaomi Mi MIX 2S
|
2018
|
17
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
2018
|
18
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
19
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
2019
|
20
|
Xiaomi Mi 8 EE
|
2018
|
21
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
2019
|
22
|
Xiaomi Mi CC9e
|
2019
|
23
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
2019
|
24
|
Xiaomi Mi CC9
|
2019
|
25
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
2019
|
26
|
POCO X2
|
2020
|
27
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
2018
|
28
|
Xiaomi Mi Max 3
|
2018
|
29
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
2018
|
30
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
2018
|
31
|
Xiaomi Mi 9
|
2019
|
32
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
2019
|
33
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
2019
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила