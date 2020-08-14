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Китайская компания Huawei является лидером рынка смартфонов. Во втором полугодии она впервые смогла обойти Samsung, несмотря на американские санкции. Лучше всего продаются модели среднебюджетного уровня. Одна из таких – Huawei P40 Lite. С 15 по 18 августе его можно купить со скидкой 28%.

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27 февраля 2020 года состоялась премьера смартфона в Европе, а спустя несколько дней он начал продаваться. Рекомендованная цена в России составила 19 990 рублей. По скидке в магазине Huawei Official Store на AliExpress в русском Tmall можно приобрести за 14 399 рублей.

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Эта самая низкая цена смартфона в России с момента поступления на рынок. «Серая» версия стоит от 16 500 долларов. Официальная стоимость во многих магазинах упала несильно. В «Ситилинк» Huawei P40 Lite можно купить за 17 490 рублей с промокодом SCIENCE, который позволяет сэкономить 2500 рублей. Со всеми предложениями на российском рынке можно ознакомиться по этой ссылке.

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Учитывая технические параметры и стоимость, модель можно назвать конкурентом для Redmi Note 9S. Последний в официальном магазине сейчас стоит 15 990 рублей и предлагает 4 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем вместимостью 64 ГБ.

Huawei P40 Lite оснащён 7-нанометровой платформой среднего уровня Kirin 810 с пиковой частотой 2,27 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G52 MP6. Система-на-кристалле работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш-накопителем UFS 2.1 на 128 ГБ.

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Питание всем компонентам обеспечивает аккумуляторная батарея на 4200 мА*ч с 40-Вт подзарядкой по проводу. Компания заявляет, что АКБ за полчаса можно зарядить до 70% с нуля. Зарядка беспроводным путём не поддерживается.

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В смартфоне применяется панель Full HD+ диагональю 6,4 дюйма. В связи с использованием жидкокристаллической матрицы биометрический сканер установлен сбоку. Вверху лицевой стороны, слева, обосновался 16-мегапиксельный оптический модуль с апертурой f/2. Основная камера построена на базе четырёх сенсоров. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Видеоролики можно записывать в Full HD с частотой 30 к/сек на обе камеры.

В Huawei P40 Lite используется операционная система Android 10, дополненная фирменной прошивкой EMUI 10.1 и программным обеспечением Huawei Mobile Services. Рамка и тыльная сторона сделаны из пластика. Защиты от брызг и пыли не предусмотрено. Также отметим чип NFC, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5, симметричный порт USB-C 1.0 и стандартный выход под наушники.