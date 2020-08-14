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7 смартфонов Huawei получили стабильную прошивку EMUI 10.1

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На этой неделе китайская компания Huawei продолжает рассылать новые версии прошивки EMUI 10.1 на свои смартфоны. С 11 по 14 августа 2020 года обновление получило семь смартфонов технологического гиганта из Шэньчжэня.

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11 августа вышла прошивка EMUI 10.1.0.151 в Европе для сгибаемого флагмана Huawei Mate Xs. На второй день эту же версию программного обеспечения получил и Huawei Mate X. Размер файла составляет чуть более 4,2 ГБ.

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Оба смартфона оборудованы сгибаемым дисплеем диагональю 8,0 дюйма с разрешением 2200 х 2480 точек и 6,6-дюймовой панелью AMOLED на тыльной стороне. На борту установлено по 8 ГБ оперативной и по 512 ГБ встроенной памяти, а ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4500 мА*ч.

Huawei Mate X представили в начале прошлого года. Он получил процессор Kirin 980 и 8-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным зумом без потери качества. Mate Xs представили в начале этого года. Флагман оборудовали чипсетом Kirin 990 5G, а 8-Мп телеобъектив имеет 3-кратный зум. Оба смартфона получили главный модуль на 40 Мп, широкоугольный на 16 Мп и поддерживают мобильные сети пятого поколения.

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Huawei Mate X

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12 августа вышла прошивка EMUI 10.1.0.164 для Huawei nova 5 Pro. Апдейт размером около 165 МБ принёс патч безопасности за август нынешнего года и повысил стабильной работы системы.

Смартфон оснащён чипсетом Kirin 980 в паре с 8 ГБ ОЗУ. Для хранения данных есть накопитель на 128/256 ГБ в зависимости от комплектации. Основная камера получила модули на 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а во фронталке используется 32-мегапиксельный сенсор. OLED дисплей имеет диагональ 6,39 дюйма, а питание обеспечивает аккумулятор на 3500 мА*ч.

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Тоже патчем безопасности ограничилось обновление EMUI 10.1.0.140 для Huawei P30 Pro New Edition в Европе. Правда, он получил заплатку за июль нынешнего года.

Huawei P30 Pro

Флагман является практически точной копией модели Huawei P30 Pro. Он сохранил всё её параметры – основную камеру разрешением 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, 5-кратный зум, Kirin 980, аккумулятор на 4200 мА*ч и сервисы Google. Разработчики добавили серую расцветку, а из коробки смартфон получил сразу прошивку EMUI 10.1 на операционной системе Android 10.

Сегодня три модели обзавелись свежей версией фирменного программного обеспечения. Huawei Enjoy 10e получил прошивку с патчем безопасности за июнь 2020 года. Обновление проходит под номером EMUI 10.1.0.172.

Модель обзавелась двойной основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп и фронталкой на 8 Мп. Вычислением занимается процессор MediaTek MT6765 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ, а ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч.

Huawei nova 7 5G и nova 7 Pro 5G получили EMUI 10.1.1.191. Обновление принесло возможность определять рост человека, расстояние между объектами и вычислять площадь с помощью камеры. Размер апдейта составляет почти 700 МБ.

Huawei nova 7 5G

Оба смартфона оснащены панелями OLED, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Они работают на 7-нанометровом чипсете Kirin 985 5G и получает питание от аккумулятора на 4000 мА*ч. Стандартная модель получила основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп с 3-кратным зумом и фронталку на 32 Мп. В версии Pro есть ультраширокоугольный фронтальный модуль на 8 Мп и перископный телеобъектив с оптической стабилизацией и 5-кратным зумом.

Проверить наличие апдейта можно в настройках смартфона или в приложении «Поддержка». Для всех моделей EMUI 10.1 построена на базе операционной системы Android 10.

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