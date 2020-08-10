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Китайские компании Huawei и Honor обновили несколько своих смартфонов. Первая выпустила новую версию оболочки EMUI 10 для трёх телефонов 2018 и 2019 годов, а вторая – Magic UI 3.1 для моделей этого и минувшего годов.

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В Индии Honor 20 на чипе Kirin 980 получил программное обеспечение Magic UI 3.1. Апдейт под номером v10.1.230 «весит» 4,63 ГБ и приносит обновлённый интерфейс, помощника Huawei Assistant:TODAY, а также оптимизирует работу системы. Обновление добавляет патч безопасности операционной системы за июнь текущего года. Кроме того, отметим режим Smart Charging Mode, который продлевает сроки жизни аккумуляторной батареи.

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Напомним, что Honor 20 помимо 7-нанометрового мобильного процессора есть ещё чем похвастаться. В смартфоне установлена четырёхмодульная основная камера с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. 2-мегапиксельные модули отвечают за анализ глубины и макросъёмку.

За питание отвечает аккумуляторная батарея на 3750 мА*ч, а 6,26-дюймовый Full HD+ дисплей построен на базе жидкокристаллической панели с отверстием под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Также во флагмане прошлого года есть боковой биометрический сканер и NFC.

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Honor 20

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Также Magic UI 3.1 стала доступна для Honor Play 4T Pro. Модель 2020 года выпуска получила обновление под номером v3.1.0.102. Оно принесло ряд оптимизаций для камеры и операционной системы в целом, а также добавило Knuckle Gestures. Это функция системы управления жестами, которая позволяет выполнять некоторые действия постукиванием костяшкой пальца по экрану. Так, например, можно сделать скриншот или начать записывать видео с дисплея.

Напомним, что модель оснащается 6,3-дюймовой матрицей OLED со встроенным дактилоскопическим сканером. В основной камеру установлены главный и ультраширокоугольный модули разрешением 48 Мп и 8 Мп соответственно, компанию которым составляет 2-мегапиксельная вспомогательная матрица.

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Питание компонентам обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Аппаратная платформа основана на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 810. Разрешение фронтальной камере в Honor Play 4T Pro составила 16 Мп.

Теперь перейдём к смартфонам компании Huawei. Начнём с флагмана 2018 года Mate RS Porsche Design. Он получил EMUI 10.0.0.175. Обновление принесло патч безопасности за июль текущего года.

Премиальный флагман китайской компании является единственным в мире смартфоном с двумя сканерам отпечатков пальцев. Один установлен на тыльной панели, другой – под дисплеем OLED. Модель получила тройную основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп с 3-кратным оптическим зумом, продвинутым ночным режимом съёмки и гибридной стабилизацией AIS с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design несёт на борту 10-нанометровую платформу Kirin 970 AI с 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4000 мА*ч, а одинарная фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.

Huawei nova 5i, модель 2019 года, тоже обзавелась прошивкой с июльской заплаткой безопасности. Смартфон получил программное обеспечение EMUI 10.0.0.123.

Устройство оснащено старой 12-нанометровой платформой Kirin 710F. Основная камера обзавелась квартетом модулей – на 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп и 24 Мп. Во фронталке используется 24-мегапиксельный сенсор. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА*ч.

Наконец, последняя модель, получившая новую версию ПО, называется Huawei P20 Lite. Это смартфон 2018 года выпуска. Ему китайская компания подготовила версию EMUI 10.0.0.249 с июльским патчем безопасности, режимом Smart Charging Mode и помощником Huawei Assistant:TODAY.

Huawei P20 Lite

Модель оборудована чипсетом Kirin 659, выполненным по технологии 16-нм. На борту есть аккумулятор ёмкостью 3000 мА*ч, фронталка с разрешением 16 Мп + 24 Мп, а основная камера представлена 16-Мп главным и 2-Мп дополнительным модулями.