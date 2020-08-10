5 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию прошивки EMUI 10 / Magic UI 3.1
Китайские компании Huawei и Honor обновили несколько своих смартфонов. Первая выпустила новую версию оболочки EMUI 10 для трёх телефонов 2018 и 2019 годов, а вторая – Magic UI 3.1 для моделей этого и минувшего годов.
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В Индии Honor 20 на чипе Kirin 980 получил программное обеспечение Magic UI 3.1. Апдейт под номером v10.1.230 «весит» 4,63 ГБ и приносит обновлённый интерфейс, помощника Huawei Assistant:TODAY, а также оптимизирует работу системы. Обновление добавляет патч безопасности операционной системы за июнь текущего года. Кроме того, отметим режим Smart Charging Mode, который продлевает сроки жизни аккумуляторной батареи.
Напомним, что Honor 20 помимо 7-нанометрового мобильного процессора есть ещё чем похвастаться. В смартфоне установлена четырёхмодульная основная камера с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 2 Мп. 2-мегапиксельные модули отвечают за анализ глубины и макросъёмку.
За питание отвечает аккумуляторная батарея на 3750 мА*ч, а 6,26-дюймовый Full HD+ дисплей построен на базе жидкокристаллической панели с отверстием под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Также во флагмане прошлого года есть боковой биометрический сканер и NFC.
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Honor 20
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Также Magic UI 3.1 стала доступна для Honor Play 4T Pro. Модель 2020 года выпуска получила обновление под номером v3.1.0.102. Оно принесло ряд оптимизаций для камеры и операционной системы в целом, а также добавило Knuckle Gestures. Это функция системы управления жестами, которая позволяет выполнять некоторые действия постукиванием костяшкой пальца по экрану. Так, например, можно сделать скриншот или начать записывать видео с дисплея.
Напомним, что модель оснащается 6,3-дюймовой матрицей OLED со встроенным дактилоскопическим сканером. В основной камеру установлены главный и ультраширокоугольный модули разрешением 48 Мп и 8 Мп соответственно, компанию которым составляет 2-мегапиксельная вспомогательная матрица.
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Питание компонентам обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч. Аппаратная платформа основана на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 810. Разрешение фронтальной камере в Honor Play 4T Pro составила 16 Мп.
Теперь перейдём к смартфонам компании Huawei. Начнём с флагмана 2018 года Mate RS Porsche Design. Он получил EMUI 10.0.0.175. Обновление принесло патч безопасности за июль текущего года.
Премиальный флагман китайской компании является единственным в мире смартфоном с двумя сканерам отпечатков пальцев. Один установлен на тыльной панели, другой – под дисплеем OLED. Модель получила тройную основную камеру разрешением 40 Мп + 8 Мп + 20 Мп с 3-кратным оптическим зумом, продвинутым ночным режимом съёмки и гибридной стабилизацией AIS с применением алгоритмов искусственного интеллекта.
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design несёт на борту 10-нанометровую платформу Kirin 970 AI с 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4000 мА*ч, а одинарная фронтальная камера имеет разрешение 24 Мп.
Huawei nova 5i, модель 2019 года, тоже обзавелась прошивкой с июльской заплаткой безопасности. Смартфон получил программное обеспечение EMUI 10.0.0.123.
Устройство оснащено старой 12-нанометровой платформой Kirin 710F. Основная камера обзавелась квартетом модулей – на 8 Мп, 2 Мп, 2 Мп и 24 Мп. Во фронталке используется 24-мегапиксельный сенсор. Аккумулятор имеет ёмкость 4000 мА*ч.
Наконец, последняя модель, получившая новую версию ПО, называется Huawei P20 Lite. Это смартфон 2018 года выпуска. Ему китайская компания подготовила версию EMUI 10.0.0.249 с июльским патчем безопасности, режимом Smart Charging Mode и помощником Huawei Assistant:TODAY.
Huawei P20 Lite
Модель оборудована чипсетом Kirin 659, выполненным по технологии 16-нм. На борту есть аккумулятор ёмкостью 3000 мА*ч, фронталка с разрешением 16 Мп + 24 Мп, а основная камера представлена 16-Мп главным и 2-Мп дополнительным модулями.
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