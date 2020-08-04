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В сентябре 2017 года компания Xiaomi совместно с Google выпустила смартфон Mi A1. Это была первая модель производителя из Поднебесной со стоковой версией операционной системы Android (7.1.2 Nougat на тот момент). После этого в рамках программы Android One появилось ещё три таких устройства, но сейчас всё идёт к тому, что серии Mi A придётся приказать долго жить.

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Как стало известно, Xiaomi может отказаться от выпуска смартфонов без фирменной прошивки MIUI. Это значит, что модель Mi A4 мы так и не увидим. Причины такого решения не называются, и оно, справедливости ради, ещё не было подтверждено официально. Но в таких случаях зачастую дыма без огня не бывает. Например, слухи о закрытии серий Mi Note и Mi Max быстро подтвердились. Хотя Mi Note оперативно вернули к жизни спустя несколько месяцев после закрытия.

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Одной из возможных причин отказа от выпуска смартфонов на стоковой ОС Android может быть большое количество проблем с обновлением программного обеспечения. Например, в прошлом году компания не могла долго выпустить полноценно функционирующую ОС Android 9.0 Pie на Xiaomi Mi A2. Год ранее тяжело до Android 8.1 Oreo обновлялась оригинальная модель, а уже в этом году Android 10 с пятого раза пришла на Xiaomi Mi A3.

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Xiaomi Mi A1

Как бы там ни было, сейчас нужно дождаться официального комментария от китайской компании. А пока можно кратко вспомнить все ключевые особенности четырёх смартфонов серии Mi A, которые были анонсированы в 2017, 2018 и 2019 годах.

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Модель первого поколения стала одним из самых доступных телефонов на рынке со сдвоенной основной камерой. Её разрешение составило 12 Мп + 12 Мп. Дизайн смартфон позаимствовал у iPhone 7 Plus, только сканер отпечатков пальцев переехал с лицевой панели на тыльную. Дисплей имеет диагональ 5,5 дюйма, а над ним расположился глазок 5-мегапиксельной селфи-камеры.

Сердцем Xiaomi Mi A1 стал культовый процессор Snapdragon 625, выполненный по 14-нм технологии. Он дополняется 4 ГБ оперативной памяти и имеет 64 ГБ для хранения данных. Кроме того, пользователи получили АКБ на 3080 мА*ч. Последней версией ОС стала Android 9.0 Pie.

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24 июля 2018 года компания представила сразу две модели на стоковой ОС Android 8.1 Oreo. Прямым преемником смартфона первого поколения стал Xiaomi Mi A2. В его основу тоже положена культовая 14-нанометровая система-на-чипе, но более высокого уровня – Snapdragon 660. Работает она в тандеме с 4/6 ГБ ОЗУ. Накопитель в зависимости от модификации имеет объёмом 32-128 ГБ.

Xiaomi Mi A2 / Xiaomi Mi A2 Lite

В смартфоне установлен дисплей IPS диагональ 5,99 дюйма. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 20 Мп, а фронтальной выросло сразу в четыре раза по сравнению с предшественником – до 20 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 3000 мА*ч, что сделало модель Mi A2 очень тонкой.

В тот же день была анонсирована и версия Lite на Snapdragon 625. Смартфон оборудован основной камерой с модулями на 12 Мп и 5 Мп, 5-Мп фронталкой, 3-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ постоянной памяти и дисплеем 5,84” с вырезом. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4000 мА*ч. Обе модели 2018 года уже обновлены до Android 10.

Последний представитель серии – Xiaomi Mi A3. Его премьера состоялась чуть более года назад. Эта модель оснащена OLED-панелью со встроенным биометрическим сенсором впервые в серии. Диагональ составила 6,09 дюйма. А вот разрешение самое низкие в истории линейки – HD+.

Xiaomi Mi A3

Модель оснащена основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-мегапиксельной селфи-камерой. Производитель акцентировал внимание не столько на стоковой ОС, сколько на фотовозможностях на фоне невысокой стоимости. За питание отвечает АКБ на 4030 мА*ч, а вычислительным центром выступает однокристальная платформа Snapdragon 665.

Отметим, что ни одна модель линейки Mi A не может похвастаться чипом NFC. Кроме того, все четыре смартфона являются международными версиями устройств, представленных изначально в Китае. Xiaomi Mi A1 – это Mi 5X, Xiaomi Mi A2 – Mi 6X, Xiaomi Mi A2 Lite – Redmi 6 Pro, а Xiaomi Mi A3 – Mi CC9e.