Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi откажется от выпуска смартфонов популярной серии

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В сентябре 2017 года компания Xiaomi совместно с Google выпустила смартфон Mi A1. Это была первая модель производителя из Поднебесной со стоковой версией операционной системы Android (7.1.2 Nougat на тот момент). После этого в рамках программы Android One появилось ещё три таких устройства, но сейчас всё идёт к тому, что серии Mi A придётся приказать долго жить.

реклама

Как стало известно, Xiaomi может отказаться от выпуска смартфонов без фирменной прошивки MIUI. Это значит, что модель Mi A4 мы так и не увидим. Причины такого решения не называются, и оно, справедливости ради, ещё не было подтверждено официально. Но в таких случаях зачастую дыма без огня не бывает. Например, слухи о закрытии серий Mi Note и Mi Max быстро подтвердились. Хотя Mi Note оперативно вернули к жизни спустя несколько месяцев после закрытия.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Одной из возможных причин отказа от выпуска смартфонов на стоковой ОС Android может быть большое количество проблем с обновлением программного обеспечения. Например, в прошлом году компания не могла долго выпустить полноценно функционирующую ОС Android 9.0 Pie на Xiaomi Mi A2. Год ранее тяжело до Android 8.1 Oreo обновлялась оригинальная модель, а уже в этом году Android 10 с пятого раза пришла на Xiaomi Mi A3.

реклама

Xiaomi Mi A1

Как бы там ни было, сейчас нужно дождаться официального комментария от китайской компании. А пока можно кратко вспомнить все ключевые особенности четырёх смартфонов серии Mi A, которые были анонсированы в 2017, 2018 и 2019 годах.

реклама

Модель первого поколения стала одним из самых доступных телефонов на рынке со сдвоенной основной камерой. Её разрешение составило 12 Мп + 12 Мп. Дизайн смартфон позаимствовал у iPhone 7 Plus, только сканер отпечатков пальцев переехал с лицевой панели на тыльную. Дисплей имеет диагональ 5,5 дюйма, а над ним расположился глазок 5-мегапиксельной селфи-камеры.

Сердцем Xiaomi Mi A1 стал культовый процессор Snapdragon 625, выполненный по 14-нм технологии. Он дополняется 4 ГБ оперативной памяти и имеет 64 ГБ для хранения данных. Кроме того, пользователи получили АКБ на 3080 мА*ч. Последней версией ОС стала Android 9.0 Pie.

реклама

24 июля 2018 года компания представила сразу две модели на стоковой ОС Android 8.1 Oreo. Прямым преемником смартфона первого поколения стал Xiaomi Mi A2. В его основу тоже положена культовая 14-нанометровая система-на-чипе, но более высокого уровня – Snapdragon 660. Работает она в тандеме с 4/6 ГБ ОЗУ. Накопитель в зависимости от модификации имеет объёмом 32-128 ГБ.

Xiaomi Mi A2 / Xiaomi Mi A2 Lite

В смартфоне установлен дисплей IPS диагональ 5,99 дюйма. Разрешение основной камеры составило 12 Мп + 20 Мп, а фронтальной выросло сразу в четыре раза по сравнению с предшественником – до 20 Мп. Аккумулятор имеет ёмкость 3000 мА*ч, что сделало модель Mi A2 очень тонкой.

В тот же день была анонсирована и версия Lite на Snapdragon 625. Смартфон оборудован основной камерой с модулями на 12 Мп и 5 Мп, 5-Мп фронталкой, 3-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ постоянной памяти и дисплеем 5,84” с вырезом. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 4000 мА*ч. Обе модели 2018 года уже обновлены до Android 10.

Последний представитель серии – Xiaomi Mi A3. Его премьера состоялась чуть более года назад. Эта модель оснащена OLED-панелью со встроенным биометрическим сенсором впервые в серии. Диагональ составила 6,09 дюйма. А вот разрешение самое низкие в истории линейки – HD+.

Xiaomi Mi A3

Модель оснащена основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп и 32-мегапиксельной селфи-камерой. Производитель акцентировал внимание не столько на стоковой ОС, сколько на фотовозможностях на фоне невысокой стоимости. За питание отвечает АКБ на 4030 мА*ч, а вычислительным центром выступает однокристальная платформа Snapdragon 665.

Отметим, что ни одна модель линейки Mi A не может похвастаться чипом NFC. Кроме того, все четыре смартфона являются международными версиями устройств, представленных изначально в Китае. Xiaomi Mi A1 – это Mi 5X, Xiaomi Mi A2 – Mi 6X, Xiaomi Mi A2 Lite – Redmi 6 Pro, а Xiaomi Mi A3 – Mi CC9e.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
13
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
45
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
17
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 45
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – Snapdragon 720G, NFC, до 128 ГБ памяти, 64-Мп камера и аккумулятор на 5020 мА*ч
1
66 смартфонов HUAWEI получат прошивку EMUI 11 на Android 11 – список и названия телефонов
10
Huawei P30 Pro подешевел на 26 000 рублей – Kirin 980, экран OLED, аккумулятор на 4200 мА*ч, NFC, сервисы Google и лучшая камера на рынке в 2019 году
1
19 смартфонов Xiaomi осенью получат MIUI 12 на Android 11
4
В Германии видеокарты семейства AMD Radeon RX 5700 чаще других возвращаются в магазин
63
Xiaomi Mi 10 рекордно подешевел – цена флагмана 2020 года на Snapdragon 865 со 108-Мп камерой упала на 415 долларов
3
Флагманская GeForce RTX 2080 Ti ломается гораздо чаще других – статистика возвратов по 120 000 видеокартам AMD Radeon и NVIDIA GeForce от Mindfactory
33
Microsoft официально отменила годовую подписку Xbox Live Gold - теперь онлайн бесплатный
5
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
16
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
70
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro не получат Android 11
3
AMD уже располагает образцами 5-нм кристаллов с архитектурой Zen 4
49
Чтобы не было обидно: дефицит процессоров теперь у AMD
25
Возвращаем удобное меню «Пуск» на Windows 10, которое Microsoft так и не решилась добавить – простая инструкция от Windowslatest
18
Xiaomi POCO F2 Pro очень сильно подешевел – цена флагмана со Snapdragon 865 упала на 250 долларов
2
Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 на 7 смартфонов 2018-2020 годов
1
Долгожданная Big Navi может получить всего 12 Гб медленной памяти и 384-битную шину – AMD готовит экономичный вариант главного флагмана 2020 года
13
Немецкий реванш Comet Lake: процессор Intel Core i7-10700K вошёл в десятку самых популярных
19
Найден способ увеличения производительности процессоров Ryzen 4000 – Renoir в играх до 32%
4
Производительность гибридных процессоров AMD Ryzen 4000G (Renoir) страдает от ограничения TDP в 65 Вт
24

Популярные статьи

Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
206
Ставим точку в споре о выборе 16 или 32 Гб памяти в 2020 году
121
Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
2
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
45
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
13
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
21

Сейчас обсуждают

RNZ
23:39
Речь не о adobe или windows - а о том, что ты решил показать превосходство процессоров intel над процессорами amd в конкретном приложении, а не на задаче. По комментариям же ты рассписался в том, что...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
omoikane
23:38
Прогресс двигают не игрульки, а вычисления. Так что странные у тебя приоритеты как у "существа разумного" :D
Стали известны системные требования Project CARS 3 — для игры рекомендуется NVIDIA RTX 2070 и AMD Ryzen 7
Vladislav Bulgakov
23:35
мусорная статья. Киберпанк не дотянет до ведьмака потому-что это не ведьмак. класс
Cyberpunk 2077 может разочаровать миллионы геймеров, не дотянув до Геральта из Риви из The Witcher 3
Андрей Белый
23:29
Соглашусь 588 продают по 7тыс на авито,а тыкву 1060 за 10тыс,тут выбор очевиден
GTX 1060 всё ещё самая распространенная – опубликован рейтинг пользовательского железа в Steam
Oleg Demchenko
23:25
https://www.artstation.com/artwork/W2dPJ2
Комната из Мафии 1 на Unreal Engine 4 с Voxel Global Illumination 2.0
Иван Петрович
23:18
АХхаах)
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Роман Шубин
23:12
А рыбалку, охоту... Не пробовал?
Разработчики World of Tanks придумали, как "уговорить" танкистов покупать премиум-аккаунт и «золотые» танки
Bogdan Boyko
23:10
Мечты людей что забыли о том, какая сейчас ситуация на рынке и в мире, возможно эти слухи вообще не подтвердятся, и будем ещё год ждать выхода новых цяцек, другой разговор, хватит ли на них денег, есл...
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
Bogdan Boyko
23:08
3950х не заметит эту игру, но маркетологи знают своё дело, а насчёт проца, то 3600 рязань, вполне и с 2080s вытащит игру, со всеми её фишками, тут сомнений нет, через пару тройку лет, да, спору нет, у...
Представлены две оптимальные сборки быстрых игровых ПК для Cyberpunk 2077 от экспертов Рcgamesn
lokky7
23:08
Короче, дешёвка галимая
Официальная цена Samsung Galaxy S20 упала на 43 000 рублей – флагман 2020 года стоит почти в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем