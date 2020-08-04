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Компания Samsung в феврале этого года представила семейство флагманов Galaxy S20, которое состоит из трёх моделей, включая младшую с одноименным названием. Samsung Galaxy S20 официально в Россию приехал только в начальной модификации памяти по цене 79 990 рублей. Сейчас в магазине МТС смартфон можно купить с большой скидкой – почти в два раза дешевле, чем Xiaomi Mi 10.

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Флагман 2020 года китайской компании предлагается в конфигурации 8/256 ГБ по рекомендованной цене 69 990 рублей. Samsung Galaxy S20 на старте продаж оказался на 10 000 рублей дороже, получив при этом в два раза меньше встроенной памяти. Но сейчас магазин МТС продаёт смартфон примерно за 37 000 рублей. Это почти на 43 000 рублей дешевле чем на старте продаж, и на 33 000 рублей дешевле модели Mi 10.

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Стоимость южнокорейского флагмана снижена до 52 390 рублей. Скидку в размере 15 000 рублей можно получить после добавления какого-то аксессуара в комплект. Всё это делается на странице товарной позиции по этой ссылке. Отметим, что смартфон может быть в наличии не во всех городах. После сборки комплекта нужно перейти в корзину и оформить заказ. В качестве дополнительного аксессуара, чтобы долго не искать, можно выбрать внешний аккумулятор RedLine ёмкостью 8000 мА*ч. Он оценивается в 1399 рублей. Таким образом, стоимость всего комплекта составит менее 39 000 рублей.

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В 2020 году одной из популярных тем для дискуссий является определение более плохой комбинации: Huawei без сервисов Google или Samsung на процессорах Exynos. Действительно, фирменная однокристальная система является одним из самых больших недостатков флагманов южнокорейской компании уже много лет. И пока американские зарубежные ресурсы рассказывают о том, какой у Samsung получился «amazing» и «incredible» смартфон на Snapdragon 865, жителям Европы приходится мириться с наличием SoC Exynos. В случае с моделью нового поколения это Exynos 990. Хоть чипсет и выполняется по 7-нанометровой технологии, в некоторых сценариях он уступает прошлогодней 8-нанометровой однокристальной системе Exynos 9820, не говоря уже о Snapdragon 865.

Ещё одним компромиссным решением является дисплей, а точнее поддержка частоты обновления 120 Гц. Для этого нужно снизить разрешение до Full HD+. Если вы выберите формат Quad HD+, тогда уже частоту обновления придётся снизить до стандартных 60 Гц. Отметим, что дисплей имеет тонкие рамки, новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, поддерживает HDR10+, а его диагональ составляет 6,2 дюйма. В основе лежит панель Dynamic AMOLED.

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Samsung Galaxy S20 оснащён тройной основной камерой с телеобъективом рекордного разрешения – 64 Мп. Главный и широкоугольный модули получили сенсоры на 12 Мп. Обычно такая матрица используется в стандартном модуле. Флагман умеет снимать видео в 8K UHD, но только при 24 к/сек, а частоты 60 к/сек можно добиться при 4K UHD и Full HD. В камере есть оптическая стабилизация изображения и автофокус Dual Pixel. Разрешение оптического селфи-модуля составляет 10 Мп. Поддержка 4K UHD при 60 к/сек тоже заявлена производителем.

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На днях состоится премьера моделей Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Вместе с ними дебютирует прошивка One UI 2.5. Флагман Galaxy S20 получит её позже с обновлением программного обеспечения. Сейчас он работает на One UI 2.1 с Android 10. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мА*ч. Он поддерживает 15-ваттную беспроводную и 25-ваттную проводную зарядку. Также отметим стереодинамики, NFC и защиту от воды по стандарту IP68.