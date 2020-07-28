Цена Intel Core i3-9100F упала до 5285 рублей в Ситилинк
В «Ситилинк» до 1 августа текущего года можно сэкономить на покупке настольного процессора Intel Core i3-9100F. На сайте магазина стоимость чипа в OEM-комплектации составляет 6190 рублей, а коробочная версия обойдётся на несколько сотен дороже. А вот в Citilink Official Store в Tmall на AliExpress процессор можно купить на 1000 рублей дешевле.
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Стоимость коробочной версии составляет 6090 рублей. До 1 августа текущего года на CPU действует скидка в размере 5%, с которой чип можно купить за 5785 рублей. При этом промокод Tm500 позволяет сэкономить ещё 500 рублей. Таким образом, процессор обойдётся в 5285 рублей. Согласно «Яндекс.Маркет», в других магазинах за комплектацию BOX нужно отдать минимум 6300 рублей.
Напомним, что Intel Core i3-9100F – 14-нанометровый настольный процессор поколения Coffee Lake. Он был анонсирован во втором квартале прошлого года. CPU имеет четыре ядра с номинальной частотой 3,6 ГГц. Пиковая частота составляет 4,2 ГГц. Поддержка технологии многопоточности не предусмотрена.
Процессор может работать двухканальной оперативной памятью DDR4-2400. Величина отвода тепловой мощности составляет 65 Вт. Чип ориентирован на установку в сокет FCLGA1151.
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