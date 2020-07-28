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Компания Huawei в конце первого квартала года нынешнего анонсировала флагманские модели Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Стандартное издание оказалось самым доступным из трёх новинок. Его производитель оценил в 49 990 рублей. Сейчас стоимость флагмана сильно упала.

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Согласно информации ценового агрегатора «Яндекс.Маркет», Huawei P40 уже подешевел на 15 000 рублей по сравнению со стартом продаж в России. Сейчас цена смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составляет от 34 990 рублей. Отметим, что до этого минимальная стоимость была во время открытия официального магазина на AliExpress. На данный момент флагман стоит на 2 рубля дешевле, чем тогда.

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Модель предлагает лучшую камеру, учитывая ценник. Из конкурентов отметим Xiaomi Mi 10, Honor 30, OnePlus 8 и POCO F2 Pro. Но у всех есть компромиссы. Например, флагманы Xiaomi, POCO и OnePlus не имеют телеобъектива, а модель компании Honor получила старый 40-Мп сенсор и не может похвастаться оптической стабилизацией. Правда, у неё есть 5-кратный зум.

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Главной особенностью камеры в Huawei P40 является не столько наличие всех трёх ключевых модулей, сколько новейший сенсор Sony IMX700 с раскладкой пикселей RYYB. Он имеет размер 1/1,28 дюйма, пиксели 2,44 мкм и разрешение 50 Мп. Этот же датчик изображения используется в Huawei P40 Pro+ стоимостью 99 990 рублей. В главном модуле есть оптическая стабилизация и фазовый автофокус.

А вот ультраширокоугольный модуль и телеобъектив были позаимствованы у Huawei P30. Разрешение составляет 16 Мп (17 мм, f/2,2) и 8 Мп (80 мм, f/2,4) соответственно. Кратность зума – 3x. Перископные системы компания оставила для более продвинутых моделей. Фронтальная камера в смартфоне имеет разрешение 32 Мп. 32-Мп и 50-Мп модули поддерживают запись видео в 4K UHD с частотой до 60 к/сек.

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Аппаратная платформа Huawei P40 построена вокруг фирменной 7-нанометровой SoC Kirin 990 5G, что автоматически означает отсутствие сервисов Google. Частота процессора в разных кластерах составляет 2,86 ГГц, 2,36 ГГц и 1,95 ГГц, а за графику отвечает Mali-G76 MP16. Питание однокристальной системе и остальным компонентам обеспечивает аккумуляторная батарея на 3800 мА*ч с поддержкой 22.5-Вт зарядки проводным путём.

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Во флагмане используется панель OLED со встроенным биометрическим сенсором для идентификации пользователя по отпечатку его пальца. Дисплей имеет размер 6,1 дюйма по диагонали и разрешение, соответствующее формату Full HD+. В левом верхнем углу есть вырез для фронталки и времяпролётной камеры ToF 3D. Корпус имеет защиту от влаги по стандарту IP53.

Huawei P40 остался без разъёма для наушников в отличие от модели прошлого поколения. На борту нового флагмана есть слот под карту Nano Memory, адаптеры Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, модуль GPS и чип NFC. Стереофонические динамики не предусмотрены. Смартфон сразу из коробки получил прошивку EMUI 10.1 на базе операционной системы Android 10 с предустановленным фирменным софтом Huawei Mobile Services.