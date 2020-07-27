Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В России вышла стабильная прошивка MIUI 12 для популярнейшего флагмана Xiaomi 2019 года

[ ] для раздела Блоги
+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi несколько дней начала распространять в России стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 с немного урезанной функциональностью для модели Mi 9T. В частности, обновление не приносит Super Wallpaper. Очень быстро из-за проблем производителю пришлось извиниться и отозвать рассылку и российской, и европейской, и глобальной версии MIUI 12. А сегодня стало известно, что один из самых популярных флагманов китайской компании получил стабильную версию MIUI 12 в России. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 9T Pro, которая была анонсирована в конце лета минувшего года.

реклама

Как и практически всегда, у вас есть возможность скачать архив для установки обновления вручную через родной режим восстановления. Размер файла составляет 2,4 ГБ. Номер обновления – MIUI 12.0.1.0.QFKRUXM. «По воздуху» апдейт тоже приходит, но поскольку такая рассылка выборочная, то некоторым пользователям придётся долго ждать MIUI 12 на свой аппарат. В некоторых случаях ожидания затягиваются на недели и даже на месяцы. Так как мы говорим о стабильной версии прошивки, после её установки данные на накопителе сохраняются. Но всё же перед обновлением системы в ручном режиме рекомендуется сделать резервную копию системы и зарядить аккумулятор минимум на 50%.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Напомним, что Xiaomi Mi 9T Pro – один из нескольких флагманов китайской компании, анонсированных в прошлом году. Модель является прообразом китайской версии Redmi K20 Pro, которую представили в конце мая 2019 года. В основе смартфона лежит 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 855 с графикой Adreno 640 и 8-ядерным CPU, который трудится на частоте от 1,78 ГГц до 2,84 ГГц.

реклама

В начале осени минувшего года флагман появился в России по цене 33 990 рублей за модификацию с 6 Гб оперативной памяти в паре со встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ. Сейчас он продаётся лишь в нескольких «серых» магазинах, которые продают остатки примерно за те же деньги, но ещё полгода назад стоимость опускалась вплоть до 20 000 рублей.

Xiaomi Mi 9T Pro для многих пользователей является более предпочтительным вариантом, нежели модель Mi 9, которая получила идентичную аппаратную платформу, беспроводную зарядку и более продвинутую основную камеру. Первое преимущество – аккумулятор, ёмкость которого выросла с 3300 мА*ч до 4000 мА*ч. Второе преимущество – выдвижная камера, а точнее то, что такое решение позволило убрать вырез с дисплея. Разрешение оптического модуля составляет 20 Мп. Третье преимущество – разъём для наушников.

реклама

Во флагмане установлен дисплей OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Экран имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и разрешение FHD+. Здесь всё так же, как в Xiaomi Mi 9. Из общего ещё можно отметить интерфейсы во главе с NFC и отсутствие защиты от воды. Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 9T Pro составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет такой же набор модулей, как в Mi 9 (главный, широкоугольный, телефото), но разрешение немного ниже.

реклама

В завершение добавим, что флагман поступил в продажу с Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. Затем он получил прошивку MIUI 11 с более свежей версией «зелёного робота». На 11-ю версию операционной системы от Google владельцы смартфона тоже вправе рассчитывать.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ghost of Tsushima: рецензия
14
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
43
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
7
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24
Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
3
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
22

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 43
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Смартфоны Xiaomi начали получать Android 11 на MIUI 12 – список телефонов, которые получат новую версию мобильной ОС раньше релиза
11
Бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro от Xiaomi подешевел на 8 000 рублей – 64 Мп камера, быстрая зарядка 30 Вт и мощный процессор от Qualcomm по самой низкой цене этого лета
18
The Witcher 3 получила масштабное обновление модификации Redux, позволяющее сделать игру реалистичнее, а игровой мир живым даже для тех, кто прошёл Ведьмака несколько раз
25
Выясняем, сколько оперативной памяти нужно современному игровому компьютеру – 8 Гб VS 16 Гб VS 32 Гб в тестировании Benchmark
61
Процессоры с новой карикатуры Intel поразительно похожи на AMD Ryzen
37
Выясняем, на что способна бюджетная сборка в 2020 году – Geforce GTX 1050 Ti и 4-ядерный Core i5-7400 против 15 актуальных игр в тестировании Benchmark
29
Фанат Ведьмака перенес Цири в мир Cyberpunk 2077
16
Radeon RX 5700 XT занял первое место в 3DMark Time Spy в связке с Ryzen 9 3900XT
13
Intel завтра представит процессор 10-го поколения Core i9-10850K для настольных ПК - конкурент AMD Ryzen 9 3900X
47
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
63
GTA 6 будет гораздо реалистичнее благодаря новой функции
9
Мобильный аналог CS:GO стал доступен пользователям смартфонов Huawei и Honor
3
Энтузиаст создал уникальный корпус в стиле Cyberpunk 2077 для своего домашнего компьютера
9
Microsoft создала ИИ, который будет принудительно обновлять старые версии Windows 10 до последнего обновления May Update 2004
12
В России может подорожать интернет и телевидение — сообщили "Известия"
60
Samsung Galaxy S20+ рекордно подешевел – официальная цена флагмана 2020 года впервые упала на 40 000 рублей
5
HUAWEI официально снизила цену на десятки смартфонов – масштабные скидки до 150 долларов – список и обновлённая стоимость смартфонов
4
Наблюдается резкое повышение системных требований к играм – NVIDIA GeForce RTX 2080 для нового квеста The Medium в 30fps@4К
25
Известны возможные даты поставок и цены iPhone 12/Pro 5G и Apple Watch Series 6
6
Новый процессор Ryzen 7 PRO 4750G оказался в два раза производительнее игровых приставок текущего поколения Xbox One и PlayStation 4
8

Популярные статьи

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
43
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor RX 5700 XT Red Devil
54
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
7
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Ghost of Tsushima: рецензия
14

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
21:29
Года так до 2017-2019 может быть. А конкурент через полтора года уже на 5нм будет.
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Kopcheniy
21:28
Ну хз, только недалекий всерьез поверит, что Келлер ушел из Intel на почве споров о передаче части объемов выпуска процессоров сторонним конторам вроде той же TSMC. Если и гендиректор Intel уже не сте...
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Kopcheniy
21:24
Правильно. А им-то что? TSMC не участвует в самой разработке процессоров, что центральных, что графических, им в принципе пофиг. Нужно выпустить что-то по такому-то техпроцессу? Создаем образцы, тести...
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Kopcheniy
21:21
А то будто сейчас не так...
Спецификация Qualcomm Quick Charge 5 обещает больше энергии и повышенную скорость подзарядки
wwr222
21:20
10400 ставить на Н410-дурная идея.По крайней мере на те,что сейчас имеются в продаже в ДНС.Минимально-ASRock B460 Pro4
Выбор оптимального игрового процессора июль 2020 года – простые решения на любой кошелёк от экспертов Нardwaretimes
Дмитрий Малинин
21:20
Деньги не пахнут...
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
CTyDeHT
21:18
У нас с зимы цена только выросла
Стоимость 6-ядерного Ryzen 5 3600 опустилась до 155 долларов – лучший бюджетный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
Doctors103
21:12
Лучей не нашел.
CD Projekt RED показала тихоокеанский район из Cyberpunk 2077
wwr222
21:11
Речь же велась "с нуля"...Главное,чтоб плата "смогла"
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
LoL
21:09
Микрон е-дай за щепотку семечек дает схожую производительность на амд, запомни уже)
Процессоры Intel Rocket Lake-S 11-го поколения демонстрируют неутешительную производительность в ранних тестах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем