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Компания Xiaomi несколько дней начала распространять в России стабильную версию программного обеспечения MIUI 12 с немного урезанной функциональностью для модели Mi 9T. В частности, обновление не приносит Super Wallpaper. Очень быстро из-за проблем производителю пришлось извиниться и отозвать рассылку и российской, и европейской, и глобальной версии MIUI 12. А сегодня стало известно, что один из самых популярных флагманов китайской компании получил стабильную версию MIUI 12 в России. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 9T Pro, которая была анонсирована в конце лета минувшего года.

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Как и практически всегда, у вас есть возможность скачать архив для установки обновления вручную через родной режим восстановления. Размер файла составляет 2,4 ГБ. Номер обновления – MIUI 12.0.1.0.QFKRUXM. «По воздуху» апдейт тоже приходит, но поскольку такая рассылка выборочная, то некоторым пользователям придётся долго ждать MIUI 12 на свой аппарат. В некоторых случаях ожидания затягиваются на недели и даже на месяцы. Так как мы говорим о стабильной версии прошивки, после её установки данные на накопителе сохраняются. Но всё же перед обновлением системы в ручном режиме рекомендуется сделать резервную копию системы и зарядить аккумулятор минимум на 50%.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9T Pro – один из нескольких флагманов китайской компании, анонсированных в прошлом году. Модель является прообразом китайской версии Redmi K20 Pro, которую представили в конце мая 2019 года. В основе смартфона лежит 7-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 855 с графикой Adreno 640 и 8-ядерным CPU, который трудится на частоте от 1,78 ГГц до 2,84 ГГц.

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В начале осени минувшего года флагман появился в России по цене 33 990 рублей за модификацию с 6 Гб оперативной памяти в паре со встроенным накопителем вместимостью 128 ГБ. Сейчас он продаётся лишь в нескольких «серых» магазинах, которые продают остатки примерно за те же деньги, но ещё полгода назад стоимость опускалась вплоть до 20 000 рублей.

Xiaomi Mi 9T Pro для многих пользователей является более предпочтительным вариантом, нежели модель Mi 9, которая получила идентичную аппаратную платформу, беспроводную зарядку и более продвинутую основную камеру. Первое преимущество – аккумулятор, ёмкость которого выросла с 3300 мА*ч до 4000 мА*ч. Второе преимущество – выдвижная камера, а точнее то, что такое решение позволило убрать вырез с дисплея. Разрешение оптического модуля составляет 20 Мп. Третье преимущество – разъём для наушников.

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Во флагмане установлен дисплей OLED с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Экран имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и разрешение FHD+. Здесь всё так же, как в Xiaomi Mi 9. Из общего ещё можно отметить интерфейсы во главе с NFC и отсутствие защиты от воды. Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 9T Pro составляет 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет такой же набор модулей, как в Mi 9 (главный, широкоугольный, телефото), но разрешение немного ниже.

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В завершение добавим, что флагман поступил в продажу с Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. Затем он получил прошивку MIUI 11 с более свежей версией «зелёного робота». На 11-ю версию операционной системы от Google владельцы смартфона тоже вправе рассчитывать.