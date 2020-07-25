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Xiaomi Mi 9T больше не получат стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире

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В конце июня текущего года компания Xiaomi выпустила в Европе стабильную версию прошивки MIUI 12 для флагмана Mi 9T Pro. Спустя несколько дней апдейт был отозван из-за ошибок. Более скромная модель Xiaomi Mi 9T пошла по пути старшего брата.

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Недавно мы писали, что смартфон в России получил стабильную версию MIUI 12. Она осталась без некоторых нововведений. В частности, отсутствуют так называемые «Суперобои». Глобальная и европейская сборки прошивки вышли ещё немного раньше.

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Сегодня стало известно, что китайская компания отзывает обновление для Xiaomi Mi 9T в России и в других странах мира, кроме Китая и Индии, где смартфон продаётся как Redmi K20. Причиной такого решения стали обнаруженные проблемы, но никакой конкретики производитель из Поднебесной пока что не даёт.

Напомним, что Xiaomi Mi 9T был одним из самых популярных смартфонов прошлого года ввиду сочетания невысокой цены и хороших технических параметров. Модель оборудована 8-нанометровой платформой Snapdragon 730 с графикой Adreno 618. В России сейчас за устройство просят более 20 000 рублей за базовую модификацию, хотя ранее цена опускалась до отметки 15 000 рублей.

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В начальной конфигурации смартфон несёт на борту 64 ГБ постоянной памяти, а в топовой – в два раза больше. Объём оперативной памяти составляет в обоих случаях по 6 ГБ. Питание всем компонентам Mi 9T обеспечивает аккумулятор на 4000 мА*ч с 18-Вт зарядкой проводным путём.

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Основную камеру китайские разработчики взяли о Mi 9 SE, который вышел за несколько месяцев до премьеры героя заметки. Она имеет разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп и поддерживает 4K UHD с частотой 30 к/сек. Фронтальная камера в смартфоне 20-мегапиксельная и выдвижная.

Xiaomi Mi 9T имеет панель OLED формата Full HD+ с тонкими дисплейными рамками. Диагональ составляет 6,39 дюйма. В экран интегрирован биометрический сенсор для идентификации пользователя по отпечатку пальца. Смартфон оборудован чипом NFC и поддерживает Google Pay. Программное обеспечение MIUI 12 основано на ОС Android 10. Из прочего стоит выделить 3,5-миллиметровый выход под наушники, Bluetooth 5 / Wi-Fi 5 и отсутствие влагозащиты.

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