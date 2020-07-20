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Хит продаж Xiaomi 2019 года получил стабильную прошивку MIUI 12 в России

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Программное обеспечение MIUI 12 уже добралось до России. Прошивка в Китае была анонсирована в конце апреля 2020 года, а в середине мая производитель представил международную версию прошивки. Два месяца назад компания запустила тестирование MIUI 12 на пяти смартфонах. Сегодня стало известно о выходе российской версии программного обеспечения для популярной модели 2019 года выпуска в лице Xiaomi Mi 9T.

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Некоторые пользователи в России уже получили апдейт. Обновление рассылается «по воздуху» и проходит под номером V12.0.1.0.QFJRUXM. Вы можете нажать здесь, чтобы загрузить стабильную версию прошивки для установки вручную через родной режим восстановления. Размер файла составляет приблизительно 2,5 ГБ. Программное обеспечение построено на базе операционной системы Android 10.

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Напомним, что Xiaomi Mi 9T оборудован 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Чипсет получит два ядра с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер с частотой 1,8 ГГц, а также графический контроллер Adreno 618. Вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от модификации. На момент написания заметки на официальном сайте смартфон можно купить по цене 22 990 рублей или 28 990 рублей соответственно.

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Модель выделяется Super AMOLED панелью формата Full HD+ с тонкими экранными рамками и встроенным биометрическим сенсором. Диагональ составляет 6,39 дюйма. Моторизированная фронтальная камера построена на базе 20-мегапиксельного сенсора. Основная камера получила разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она имеет 2-кратный оптический зум и поддерживает видеосъёмку в 4K UHD. Оптическая стабилизация изображения не предусмотрена.

Вопросами питания в смартфоне занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с поддержкой проводной зарядки через порт USB Type-C. Мощность составляет 18 Вт. Субфлагман не имеет ни слота под microSD, ни защиты от воды. Корпус сделан из алюминия и стекла Gorilla Glass предпоследнего поколения. Из прочего стоит подчеркнуть наличие NFC, разъёма для проводной гарнитуры, модуля FM-радио и адаптеров беспроводной связи Bluetooth 5 / Wi-Fi 5.

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Xiaomi Mi 9T был анонсирован 12 июня 2019 года и поступил в продажу с предустановленной прошивкой MIUI 10, в основе которой лежала операционная система Android 9.0 Pie. Таким образом, MIUI 12 на Android 10 – это уже не первое крупное обновление для смартфона. А вот на выход ОС Android 11 особо рассчитывать не стоит.

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