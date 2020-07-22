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24 марта 2020 года компания Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K30 Pro, который за пределами Поднебесной продаётся как POCO F2 Pro. Вместе с ним дебютировала и версия Zoom. Она доступна официально только в Китае, но несмотря на это, французская лаборатория DxOMark получила её на тесты.

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В Redmi K30 Pro Zoom используется Quad-камера. В главном модуле установлен сенсор оптического формата 1/1,72”. Он имеет размер пикселя 0,8 мкм. Датчик соединён с 26-миллиметровым объективом. Вместо матрицы на 5 Мп для макросъёмки, которая есть у POCO F2 Pro, здесь применяется 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией.

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Разрешение широкоугольного модуля составило 13 Мп. Он включает 13-миллиметровый объектив. Также в состав основной камеры смартфона вошла матрица на 2 Мп для портретного режима. Флагман поддерживает запись роликов в 4K UHD с частотой 60 к/сек и в 8K UHD с частотой 24 к/секи 30 к/сек.

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Фотовозможности смартфона DxOMark оценила в 129 баллов. Лаборатория с положительной стороны отметила точную экспозицию, быструю автофокусировку, высокий уровень детализации, в том числе и на зум-камеру на улице. Также Redmi K30 Pro делает фотографии с естественным боке и натуральным балансом белого.

Без недостатков тоже обойтись не могла. К минусам относят нехватку детализации при съёмке на зум-камеру внутри помещения, ограниченный динамический диапазон, а также потерю детализации при съёмке в ночное время на основную и ультраширокоугольную камеры.

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101 пункт получил флагман за съёмку роликов. Тут с положительной стороны отметили эффективную стабилизацию изображения и точную экспозицию при нехватке света. В список минусов попали алиасинг, ограниченный диапазон и нестабильная работа автоматической фокусировки.

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Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom расположился на 10-м месте сводного рейтинга камерофонов DxOMark со 120 баллами в активе. Он уступил 1 балл модели Xiaomi Mi CC9 Pro Premium со 108-мегапиксельной камерой. Из десятки смартфон выбросил OnePlus 8, которому присудили 119 баллов.

Кроме того, стоит отметить, что ниже героя заметки остались Samsung Galaxy S20+, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Huawei P30 Pro. Уступил он только уже упомянутой модели Mi CC9 Pro Premium, а также Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro+, Xiaomi Mi 10 Pro, OPPO Find X2 Pr, Huawei Mate 30 Pro 4G/5G, Honor View 30 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra.