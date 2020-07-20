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Sony Xperia 1 сильно подешевел – Snapdragon 855, защита IP68, экран OLED, NFC и стереодинамики

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В прошлом году японская компания Sony анонсировала на выставке Mobile World Congress 2019 флагманский смартфон Xperia 1. Мероприятие прошло в феврале, а через несколько месяцев флагман поступил в продажу в России по рекомендованной цене 79 999 рублей. Сейчас смартфон можно купить намного дешевле.

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Цена флагмана упала почти на 33 000 рублей. Сейчас в России, согласно «Яндекс.Маркет», прошлогоднюю модель можно приобрести чуть более чем за 47 000 рублей. За эти деньги смартфон предлагает 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель вместимостью 128 ГБ. Слот для карты microSD предусмотрен, но только гибридный.

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Sony Xperia 1 имеет корпус из стекла Gorilla Glass шестого поколения и металла. Производителем заявлена защита от воды по стандартам IP65 и IP68. Габариты флагмана составили 167 х 72 х 8,2 мм, а масса – 178 граммов. Модель выделяется своим дисплеем с соотношением сторон 21 к 9, который японская компания называется «кинематографическим».

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Экран флагмана построен на 6,5-дюймовой панели OLED с разрешением 1644 х 3840 точек. Матрица не имеет ни выреза под камеру, ни интегрированного биометрического сенсора. Он обосновался на боковом торце. Дисплей поддерживает стандарт HDR BT.2020 и фирменные технологии Triluminos Display в паре с X-Reality Engine.

Под капотом Sony Xperia 1 установлен 7-нанометровый мобильный чипсет Snapdragon 855. Флагманская однокристальная система первой половины прошлого года оборудована CPU с частотой 1,78-2,84 ГГц, а графическая подсистема представлена ускорителем Adreno 640. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3330 мА*ч. Батарея поддерживает 18-ваттную проводную зарядку, включая USB Power Delivery 2.0.

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В смартфоне используется тройная основная камера. Она имеет 5-осевую оптическую стабилизацию изображения, 2-кратный зум и автофокусировку Dual Pixel. Разрешение всех модулей составляет 12 Мп, но сенсоры в них используются разные. Например, в телеобъективе и в широкоугольной камере установлен датчик изображения оптического формата 1/3,4 дюйма с размером пикселя 1,0 мкм. Светосила – f/2,4. В главном модуле используется матрица оптического формата 1/2,55 дюйма. Видео можно снимать в 4K Ultra HD с частотой 24 FPS и 30 FPS.

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Sony Xperia 1 из коробки получил операционную систему Android 9.0 Pie. Сейчас для флагмана доступно обновление с Android 10. Из прочих параметров смартфона стоит отметить чип NFC, стереодинамики, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, USB Type-C и Bluetooth 5 / Wi-Fi 5. Разъём для проводных наушников не предусмотрен.

Напомним, что в России производитель из Страны восходящего Солнца уже продаёт флагман нового поколения. Он называется Sony Xperia 1 II. Смартфон тоже был анонсирован в конце февраля, но в продаже появился почти через полгода после премьеры. Рекомендованная стоимость модификации с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ составляет 79 999 рублей.

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