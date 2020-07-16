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Китайская компания Honor анонсировала ноутбуки MagicBook Pro на базе 7-нанометровых мобильных процессоров AMD Ryzen 4000. Линейка 2020 года включает две модели, которые отличаются APU и остались без дискретной графической карты.

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Оба ноутбука оборудованы 16 ГБ оперативки типа DDR4, а твердотельный накопитель PCIe NVMe характеризуется объёмом 512 ГБ. Экран IPS имеет размер 16,1 дюйма по диагонали и разрешение Full HD. Дисплей лэптопа охватывает 100% цветовой гаммы sRGB и занимает 90% площади внутренней стороны крышки. Ширина нижней рамки составляет 14,6 мм, а верхней и боковых – по 4,9 мм.

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Габаритные размеры Honor MagicBook Pro 2020 года составили 36,9 х 23,4 х 1,69 см. Весит новинка примерно 1,7 кг. В клавиатуру интегрирована веб-камера. Из прочих параметров стоит отметить поддержку 65-ваттной проводной зарядки через порт USB Type-C, а также биометрический сканер, USB Type-A, HDMI и разъём для проводных наушников. Система охлаждения SharkFin Dual Fan 2.0 представлена двумя вентиляторами со скоростью вращения 5800 об/мин и тепловой трубкой.

Младшая модель оснащена 6-ядерным 12-поточным гибридным процессором Ryzen 5 4600H с частотой от 3,0 ГГц до 4,0 ГГц. Чип имеет 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, поддерживает PCI Express 3.0, а требования по теплоотводу составляют 45 Вт. Максимальная рабочая температура – 105 градусов. Графическая подсистема представлена 6-ядерным iGPU с частотой 1500 МГц.

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Старшая версия получила 8-ядерный 16-поточный чип Ryzen 7 4800H. Процессор работает на частоте от 2,9 ГГц до 4,2 ГГц. Чип тоже имеет 8 МБ кэш-памяти L3, поддержку PCE Express 3.0 и номинальный TDP 45 Вт. APU получил встроенный 7-ядерный GPU с частотой 1,6 ГГц.

Honor MagicBook Pro 2020 на процессоре Ryzen 5 4600H оценили в 670 долларов. Стоимость версии на чип Ryzen 7 4800H составила 745 долларов.