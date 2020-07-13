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В этом году компания Xiaomi представила новое поколение легендарной линейки Redmi Note. 9-я серия изначально оказалась весьма неоднозначный сразу по ряду причин. Во-первых, смартфоны не представлены на китайском рынке, поэтому любители покупать дешёвые версии и перепрошивать их пока что не знают, чем заняться. Во-вторых, новинки оказались дороже предшественников на старте продаж. Но спустя несколько месяцев стоимость смартфонов начала постепенно падать. Например, Xiaomi Redmi Note 9 с чипом NFC уже можно купить менее чем за 9500 рублей.

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В магазине Mi World Store на AliExpress в продаже осталась только изумрудная расцветка Forrest Green. Цена модификации с 3 ГБ оперативки и ПЗУ на 64 ГБ составляет почти 10 640 рублей. Сэкономить 1200 рублей позволяют промокоды PLUS1200 или PLUSSALE. C ними стоимость смартфона составит приблизительно 9440 рублей. Для сравнения, рекомендованная цена модели в официальном магазине – 16 990 рублей, а на «сером» рынке отдать придётся минимум 11 600 рублей.

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Следует отметить, что герой заметки является преемником модели Redmi Note 8T. В России она продаётся и официально, и «в серую». В первом случае стоимость стартует с 11 990 рублей, во втором – с 10 000 рублей. Как видим, телефон нового поколения уже стоит дешевле предшественника. Причём в базовой модификации новинка предлагает вдвое больше встроенной памяти – 64 ГБ против 32 ГБ.

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Xiaomi Redmi Note 9 – один из немногих смартфонов на рынке с однокристальной системой Helio G85 под капотом. Чипсет объединяет ядра Cortex-A75 и Cortex-A55 с частотой от 1,8 ГГц до 2,0 ГГц. Графика лежит на плечах ускорителя Mali-G52 MC2.

Линейка нового поколения может похвастаться ёмким аккумулятором. Во всех её представителях используется батарея на 5020 мАч. Мощность быстрой зарядки в стандартном издании составляет 18 Вт. На лицевой панели установлен экран FHD+ диагональю 6,53 дюйма. Он имеет небольшую перфорацию, в которой обосновался модуль на 13 Мп с сенсором оптического формата 1/3,1 дюйма.

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Китайская компания обещает обновить смартфон до MIUI 12, но пока модель работает на операционной системе Android 10 с оболочкой MIUI 11. Redmi Note 9 поддерживает Google Pay и несёт на борту чип NFC. В арсенале устройства также есть отдельный слот для microSD, разъём для гарнитуры и USB-C.

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В отличие от всех моделей серии с биометрическим сенсором сбоку в стандартном издании дактилоскопический сканер установлен на тыльной стороне. Там он составляет компанию Quad-камере с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Отметим, что и основная, и фронтальная камеры были позаимствованы у Redmi Note 8T, о котором уже упоминалось в материале ранее.