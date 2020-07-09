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Во всех смартфонах есть встроенный Recovery, который отличается ограниченной функциональностью. Поэтому большой популярностью среди владельцев устройств на базе операционной системы Android пользуется модифицированный неофициальный режим восстановления TeamWin Recovery, в народе известный как TWRP.

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Он имеет богатую функциональность и устанавливается либо вместо родного Recovery, либо параллельно с ним в зависимости от смартфона. TWRP позволяет устанавливать неофициальные версии программного обеспечения. Например, если у вас старая модель телефона, то скорее всего вы не получите свежую версию операционной системы Android. TeamWin Recovery эту проблему решает. Кроме того, кастомные прошивки отличаются широкими возможностями.

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Также TWRP позволяет вносить исправления и дополнения в установленное ПО, создавать резервные копии всей прошивки или отдельных её частей. На днях стало известно, что 16 смартфонов китайской компании Xiaomi получили поддержку TWRP 3.4.0.

Практически все модели являются весьма популярными. Это Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, их азиатские версии Redmi K20, Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi CC9 соответственно, а также Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi 9, индийская версия Redmi Note 5, Xiaomi Mi A2 и версия Lite.

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Заметим, что Redmi 5 Plus был представлен в конце 2017 года, а Xiaomi Mi A2 Lite и Xiaomi Mi A2 выпускаются в рамках инициативы Android One и работают на базе стоковой версии операционной системы Android. Кроме того, поддержкой TWRP 3.4.0 может похвастаться флагман 2018 года Xiaomi Mi MIX 2S, но данная модель особой популярностью у покупателей не пользовалась.

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Для установки TWRP нужно в настройках перейти в раздел «О телефоне» и несколько раз нажать на версию программного обеспечения MIUI, после чего будет активирован режим «Для разработчиков». В нём нужно включить откладку по USB.

Далее следует скачать образ TWRP 3.4.0 по ссылкам, которое приведены в таблице ниже, и инструмент для установки. Например, программу Minimal Adb. После её установки в ту же папку нужно скопировать образ TWRP 3.4.0, переименовав его в twrp.img или recovery.img.

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Затем запускаем cmd-here и вводим в командной строке fastboot devices, чтобы проверить список всех подключённых устройств. Перевести смартфон в режим Fastboot можно командой adb reboot bootloader. Далее остаётся ввести fastboot flash recovery recovery.img или fastboot flash recovery twrp.img в зависимости от того, как был назван образ. Для перезагрузки смартфона можно ввести команду fast boot reboot. Отметим, что для установки TWRP Recovery нужен разблокированный загрузчик.