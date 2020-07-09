Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

16 смартфонов Xiaomi получили поддержку TWRP 3.4.0

для раздела Блоги
2
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Во всех смартфонах есть встроенный Recovery, который отличается ограниченной функциональностью. Поэтому большой популярностью среди владельцев устройств на базе операционной системы Android пользуется модифицированный неофициальный режим восстановления TeamWin Recovery, в народе известный как TWRP.

реклама

Он имеет богатую функциональность и устанавливается либо вместо родного Recovery, либо параллельно с ним в зависимости от смартфона. TWRP позволяет устанавливать неофициальные версии программного обеспечения. Например, если у вас старая модель телефона, то скорее всего вы не получите свежую версию операционной системы Android. TeamWin Recovery эту проблему решает. Кроме того, кастомные прошивки отличаются широкими возможностями.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Также TWRP позволяет вносить исправления и дополнения в установленное ПО, создавать резервные копии всей прошивки или отдельных её частей. На днях стало известно, что 16 смартфонов китайской компании Xiaomi получили поддержку TWRP 3.4.0.

Практически все модели являются весьма популярными. Это Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, их азиатские версии Redmi K20, Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi CC9 соответственно, а также Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi 9, индийская версия Redmi Note 5, Xiaomi Mi A2 и версия Lite.

реклама

Заметим, что Redmi 5 Plus был представлен в конце 2017 года, а Xiaomi Mi A2 Lite и Xiaomi Mi A2 выпускаются в рамках инициативы Android One и работают на базе стоковой версии операционной системы Android. Кроме того, поддержкой TWRP 3.4.0 может похвастаться флагман 2018 года Xiaomi Mi MIX 2S, но данная модель особой популярностью у покупателей не пользовалась.

реклама

Для установки TWRP нужно в настройках перейти в раздел «О телефоне» и несколько раз нажать на версию программного обеспечения MIUI, после чего будет активирован режим «Для разработчиков». В нём нужно включить откладку по USB.

Далее следует скачать образ TWRP 3.4.0 по ссылкам, которое приведены в таблице ниже, и инструмент для установки. Например, программу Minimal Adb. После её установки в ту же папку нужно скопировать образ TWRP 3.4.0, переименовав его в twrp.img или recovery.img.

реклама

Затем запускаем cmd-here и вводим в командной строке fastboot devices, чтобы проверить список всех подключённых устройств. Перевести смартфон в режим Fastboot можно командой adb reboot bootloader. Далее остаётся ввести fastboot flash recovery recovery.img или fastboot flash recovery twrp.img в зависимости от того, как был назван образ. Для перезагрузки смартфона можно ввести команду fast boot reboot. Отметим, что для установки TWRP Recovery нужен разблокированный загрузчик.

Скачать TWRP 3.4.0
Смартфон
Год выхода
Загрузить
1
Xiaomi Mi 9T Pro
2019
2
Redmi K20 Pro
2019
3
Xiaomi Mi 9
2019
4
Xiaomi Mi 9 Lite
2019
5
Xiaomi Mi CC9
2019
6
Xiaomi Mi 9T
2019
7
Redmi K20
2019
8
Redmi Note 8
2019
9
Redmi Note 8T
2019
10
Redmi Note 8 Pro
2019
11
Redmi Note 5 Pro
2018
12
Redmi Note 5 (Индия)
2018
13
Redmi 5 Plus
2017
14
Xiaomi Mi A2 Lite
2018
15
Xiaomi Mi A2
2018
16
Xiaomi Mi MIX 2S
2018
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
13
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
22
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
149
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
28
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
97
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
14
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
117

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 22
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 97
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 149
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начала распространение стабильной версии MIUI 12 на ещё не вышедшей Android 11
15
Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
17
Цена Samsung Galaxy Note 10 упала на 27 000 рублей – Exynos 9825, экран OLED, NFC, защита IP68 и 256 ГБ памяти
7
Huawei Mate 30 Pro подешевел на 20 000 рублей – Kirin 990, Quad-камера, Android 10 и «экран-водопад» по самой низкой цене с начала продаж
1
Неопытные пользователи получили возможность простого и быстрого разгона процессоров AMD Ryzen
20
Флагманы OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS 10
+
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
159
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti получит огромный кристалл площадью 627 мм² и современный 8-нм техпроцесс
29
HUAWEI существенно пересмотрела список смартфонов, которые получат EMUI 11 на Android 11 в 2021 году
7
Легендарный фаблет Xiaomi 2018 года получит глобальную прошивку MIUI 12 в этом месяце
2
Выбираем лучший игровой 8-ядерный процессоров 2020 года – Ryzen 7 3800XT против Core i7-10700K от экспертов Нardwaretimes
38
Выясняем оптималный объём оперативной памяти для современной системы в новом тесте от Linus Tech Tips
46
GTA 6 будет VR-игрой – обнаружена новая информация от партнёров Rockstar Games
10
AMD сообщает о превосходной производительности процессоров Zen3 и их скором релизе
110
Вышла новая версия взлома PlayStation 4, которая делает доступной значительную часть игр из библиотеки приставки
22
Характеристики игровых видеокарт NVIDIA Ampere в немецком изложении
4
AMD Ryzen 5 3600XT не смог сравняться с 10600K и лишь немного обогнал обычный 3600X - тестирование новинки в играх и бенчмарках от Gamers Nexus
79
Игровая приставка PlayStation 5 может оказаться неспособна запускать новые игры в 4К@60fps
39
Замена крышки IHS и припоя Core i9-10900K позволила значительно снизить температуру процессора
41
AMD перечислила качества Ryzen 3000XT, которые помогут продать их за 60 секунд
38

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
22
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
149
Как не ошибиться при выборе материнской платы, или дорогие платы не нужны большинству пользователей
124
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
76
Как рос объем видеопамяти видеокарт Nvidia. Часть вторая, от GeForce 9600 GSO до Titan RTX
11
VRbox - дешёвая альтернатива или игрушка на пару вечеров
13
Миниобзор на модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFS832A
11
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
13
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре World War Z (релизная версия) - тест с 5 видеокартами
9
Подборка игр про зомби для слабых ПК. Часть первая
3

Сейчас обсуждают

15:19
иди говна пожуй, биомасса с IQ уровня канарейки, в очко себе свои 32GB запихай, может чуть ума прибавится, шквар.
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Богдан Коваль
15:18
Нот 8 ждёт 10 андроид а нот 8 про есть
Актуальная версия MIUI 12 вышла на 33 смартфона Xiaomi
immortal3000
15:18
мнда.. Интеллект так и прет.. Нет смысла больше "дискутировать" с недоразвитым которые еще и гордится этим, и считает - что показывать себя дегенератом - нормально
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
DiLouk
15:17
ЕА или Убейсофт это не остановит. Они тебе и игру за 70$ продадут и dlc с микротранзакциями и лутбоксами наклепают.
Кори Барлог считает, что повышение цен на игры — это лучше, чем «ад» микротранзакций
15:14
ахаха, нашелся тут интеллигент психолог, оппонент ля, личность... под шконарь забейся и там хрюкай у параши. мамку твою я буду называть как угодно и тебя петуханца.
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Yilec
15:14
Кастомный рекавери? Кому надо, тот поймет.
16 смартфонов Xiaomi получили поддержку TWRP 3.4.0
Exel Benchmark
15:13
Я и не старался прикрыть своё хамство. Я говорил про тот, что не адекватным фанатикам ничего нет, за откровенный бред, а когда их тыкаешь в их же дерьмо, то поздравляю, ваш пост удалён. Ни к чему мы т...
AMD официально заявила о скором выходе на рынок настольных процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3
immortal3000
15:09
Как раз таки - умение выражать свое мнение без оскорблений оппонента, не очень тебя характеризует как личнось. Мамку свои на ты называй, пипидастр малолетний)
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
Yuriy By
15:08
Это как ездить на машине и постоянно с собой возить холодильник, велосипед и 2 собаки и ныть что места детям не хватает. Ответ "ну пара виртуалок" (которые могут вообще сколько угодно ресов съедать), ...
Пять аргументов "за" и четыре "против" покупки 32 Гб памяти в игровой компьютер в 2020 году
KILHARD
15:05
специфичный телефоны, малый аккум, гугл камера которая раскрывается с устоновкой модов этой камеры, да и дизайн как то не ахти, за что платить...
Google Pixel 3 XL подешевел на 46 000 рублей – Snapdragon 845, стоковая ОС Android 10, экран Quad HD+ P-OLED, NFC и качественная камера по лучшей цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем