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Японская компания Sony представила четыре телевизора, спроектированных для использования с игровой консолью нового поколения Sony PlayStation 5. Светодиодные панели вышли в рамках серии Bravia XH90.

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Все четыре новинки оснащены 4K-дисплеями с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Диагональ составляет 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов. Все модели поддерживают технологию Full Array Local Dimming & Boosting для динамической регулировки параметров яркости и контрастности. За обработку 4K видео отвечает процессор Sony X1 4K HDR.

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Программной оболочкой выступает операционная система Android TV. Из предустановленного программного обеспечения отметим YouTube, Netflix и, конечно же, магазин приложений Google Play. Поддержка работы с интеллектуальным помощником Google Assistant тоже предусмотрена.

Три телевизора могут похвастаться поддержкой технологии Sony Acoustic Multi-Audio. По словам производителя, звук будет слышен из того места на экране, откуда он доноситься. Обделили данной функцией только 55-дюймовую модель.

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85-дюймовый телевизор Sony KD-85XH90 оценили в 3499 евро. 75-дюймовая модель Sony KD-75XH90 стоит 2499 евро. За 65-дюймовый Sony KD-65XH90 компания из Страны восходящего Солнца запрашивает 1799 евро. Наконец, стоимость 55-дюймовой панели Sony KD55XH90 составила 1499 евро.