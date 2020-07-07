Sony анонсировала четыре 4K-телевизора Bravia XH90 для PlayStation 5
Японская компания Sony представила четыре телевизора, спроектированных для использования с игровой консолью нового поколения Sony PlayStation 5. Светодиодные панели вышли в рамках серии Bravia XH90.
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Все четыре новинки оснащены 4K-дисплеями с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Диагональ составляет 55 дюймов, 65 дюймов, 75 дюймов и 85 дюймов. Все модели поддерживают технологию Full Array Local Dimming & Boosting для динамической регулировки параметров яркости и контрастности. За обработку 4K видео отвечает процессор Sony X1 4K HDR.
Программной оболочкой выступает операционная система Android TV. Из предустановленного программного обеспечения отметим YouTube, Netflix и, конечно же, магазин приложений Google Play. Поддержка работы с интеллектуальным помощником Google Assistant тоже предусмотрена.
Три телевизора могут похвастаться поддержкой технологии Sony Acoustic Multi-Audio. По словам производителя, звук будет слышен из того места на экране, откуда он доноситься. Обделили данной функцией только 55-дюймовую модель.
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85-дюймовый телевизор Sony KD-85XH90 оценили в 3499 евро. 75-дюймовая модель Sony KD-75XH90 стоит 2499 евро. За 65-дюймовый Sony KD-65XH90 компания из Страны восходящего Солнца запрашивает 1799 евро. Наконец, стоимость 55-дюймовой панели Sony KD55XH90 составила 1499 евро.
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