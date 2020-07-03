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Google Pixel 3а сильно подешевел – цена лучшего доступного камерофона упала на 125 долларов

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Компания Google в прошлом году анонсировала свой «бюджетный» камерофон Pixel 3a. На днях модель была снята с продаж ввиду грядущей премьеры смартфона нового поколения. Но в некоторых магазинах Pixel 3a ещё остаётся в продаже, причём он сильно подешевел.

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Рекомендованная стоимость смартфона составила 399 евро или 450 долларов. За эти деньги модель предлагает 4 Гб оперативной памяти и постоянное запоминающее устройство объёмом 64 ГБ. Слот под карту памяти отсутствует.

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В магазине Computer Universe цена Google Pixel 3a снижена до 310 евро (350 долларов), а после добавления в корзину с учётом всех комиссий, налогов и оплаты доставки стоимость составит 290 евро или 325 долларов. Для сравнения, в России, по данным «Яндекс.Маркет», смартфон можно купить минимум за 32 000 рублей (400 долларов).

Напомним, что Pixel 3a анонсировали 7 мая 2019 года в качества самого дешёвого камерофона компании Google. Его главная фишка основная камера с разрешением 12,2 Мп, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией. Она построена на сенсоре оптического формата 1/2,55 дюйма с размером пикселя 1,4 мкм, дополненном объективом с диафрагмой f/1,8. Видео можно снимать в формате 4K UHD с частотой 30 к/сек и в Full HD с частотой до 120 к/сек. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная.

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В смартфоне используется не самый популярный мобильный процессор Snapdragon 670, выполненный по 10-нанометровой технологии. В его состав вошло восемь ядер Kryo 360 с частотой от 1,7 ГГц до 2,0 ГГц, а за графику отвечает Adreno 615 GPU. Модель имеет скромный аккумулятор – на 3000 мАч. Мощность зарядки составляет 18 Вт.

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Широкие рамки на лицевой стороне позволили разработчикам установить фронтальные стереодинамики. Дисплей имеет диагональ 5,6 дюйма и разрешение Full HD+. В основе лежит матрица на органических светодиодах, которую прикрывает стекло Asahi Dragontrail Glass. Корпус Google Pixel 3a изготовлен из пластика.

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Модель работает на операционной системе Android 10 и уже осенью получит Android 11. Дополнительные программные оболочки не предусмотрены. Поскольку новая версия «зелёного робота» станет доступна на смартфоны второго поколения, можно предположить, что на Pixel 3a мы увидим ещё и Android 12 в следующем году. Из остального отметим NFC, разъём для наушников, биометрический сенсор на тыльной стороне, Bluetooth и Wi-Fi 5.

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