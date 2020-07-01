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Китайский производственный гигант Xiaomi в минувшем месяце завершил тестирование оболочки MIUI 12 на Pocophone F1, Redmi Note 8 Pro и трио моделей серии Redmi Note 7. Версия Pro прошлого поколения сегодня, 1 июля, получила стабильную глобальную версию программного обеспечения. В ближайшее время обновление должно прийти на Redmi Note 7 и Pocophone F1, а вот владельцы двух других смартфонов пока что могут не ждать выхода стабильной MIUI 12.

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Как вы догадались, речь идёт о Xiaomi Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro. По какой причине два весьма популярных телефона 2019 года останутся без обновления, компания не уточняет. Само собой, рано или поздно они получат стабильную версию MIUI 12. Возможно, вместе с Redmi Note 8T, который, как стало известно, будет обновлён через несколько месяцев.

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Напомним, что Redmi Note 7 Pro – первый смартфон китайской компании, в котором установлен 48-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX586. Вместе с ним в основной камере используется сенсор на 5 Мп. Он применяется для анализа глубины резкости. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

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Модель заключена в корпус со стеклом Gorilla Glass предпоследнего поколения, которым оформлены лицевая и тыльная стороны. Сзади вместе с камерой находится датчик для сканирования отпечатков пальцев. На нижнем торце установлен гнездо под гарнитуру в паре с разъёмом USB-C, а сверху нашлось место для инфракрасного излучателя.

Вычислительным центром в Redmi Note 7 Pro выступает 11-нанометровый однокристальный процессор Snapdragon 675 с максимальной частотой 2 ГГц и видеочипом Adreno 612. Под капотом может быть установлено до 6 ГБ оперативки и до 128 ГБ энергонезависимой памяти в зависимости от конфигурации. Ёмкость аккумулятора составила 4000 мАч, а мощность зарядки проводным путём – 18 Вт. Дисплей IPS имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,3 дюйма.

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Redmi Note 7S несильно отличается от версии Pro. Смартфон оборудован 14-нанометровой системой-на-чипе Snapdragon 660 с видеоускорителем Adreno 512. Объём ОЗУ и ПЗУ составляет соответственно 3/4 ГБ и 32/64 ГБ. В основной камере используется сенсор от Samsung на 48 Мп.

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Обе модели остались без чипа NFC. Из коробки они получили надстройку MIUI 10 с Android 9.0 Pie. Прошивка MIUI 12 для них будет основана на Android 10. Операционную систему Android 11, увы, можно даже не ждать.