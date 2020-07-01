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Только недавно мы писали о том, что глобальная бета-версия оболочки MIUI 12 стала доступна для большого количества пользователей, включая тех, которые не принимали участия во второй пилотной программе Xiaomi. Речь идёт о смартфонах серии Redmi Note 7, а также о моделях Pocophone F1 и Redmi Note 8 Pro. Последний сегодня, 1 июля, успешно получил стабильную версию фирменной прошивки.

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Стабильная MIUI 12 для Xiaomi Redmi Note 8 Pro проходит под номером V12.0.0.4.QGGMIXM. Размер OTA-обновления («по-воздуху») составляет 632 МБ. По этой ссылке вы сможете загрузить архив размером 2,2 ГБ для установки апдейта вручную через Recovery. Перед обновлением системы рекомендуется сделать резервную копию данных. Отметим, что стабильная версия прошивки MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10. Это должно порадовать многих пользователей на фоне слухов о том, что смартфон может остаться на Android 9.0 Pie.

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Напомним, что Redmi Note 8 Pro – один из самых продаваемых умных телефонов китайской компании. Его премьера состоялась 29 августа прошлого года, а в сентябре он поступил в продажу в Китае по цене 200-230 долларов в зависимости от модификации. Затем начали появляться более продвинутые модификации.

В Европе модель оценили в 259/279 евро, а в России официальная цена сейчас составляет 19 990 рублей или 21 990 рублей. Отметим, что компания подняла стоимость после анонса смартфонов нового поколения. Согласно «Яндекс.Маркет», устройство можно купить по цене от 15 000 рублей.

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Redmi Note 8 Pro – первый представитель линейки, который может похвастаться чипом NFC. Кроме того, это дебютный смартфон на рынке с 12-нанометровым мобильным процессором Helio G90T и 64-мегапиксельным датчиком изображения в главном модуле основной камеры. Помимо него на тыльной стороне есть пара 2-мегапиксельных матрицы, 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом, вспышка и дактилоскопический сканер.

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Чипсет Helio G90T получил ядра Cortex-A76 с частотой 2,05 ГГц и Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает 4-ядерный чип Mali-G76. Под капотом смартфона может быть установлено 6/8 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 64/256 ГБ в зависимости от модификации.

Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. С её помощью тоже можно разблокировать смартфон за счёт поддержки технологии распознавания лиц. Селфи-модуль установлен в каплевидном вырезе. В основе экрана лежит матрица LCD формата FHD+, диагональ которой составляет 6,53 дюйма. Обе панели прикрыты стеклом Gorilla Glass 5.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro может похвастаться аккумулятором на 4500 мАч с 18-ваттной проводной зарядкой. На момент анонса это был рекорд среди смартфонов линейки. По торцам модели раскиданы разъём для наушников, порт USB-C, инфракрасный излучатель и мультимедийный динамик. Стереозвук отсутствует. На борту нашлось место для радиоприёмника, Bluetooth 5.0, GPS, а адаптер беспроводной связи Wi-Fi может похвастаться поддержкой работы на частоте 5 ГГц.