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Сегодня мы писали о том, что китайская компания Xiaomi начала рассылать стабильную прошивку MIUI 12 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, которые продаются на международном рынке. А вот модель Redmi Note 8T останется без обновления.

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Само собой, смартфон получит стабильное программное обеспечение MIUI 12, но случится это нескоро. Китайская компания на форуме заявила о том, что апдейт для одного из самых продаваемых телефонов 2020 года выйдет через несколько месяцев. С чем связано такое решение производителя, пока что не уточняется.

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Напомним, что Redmi Note 8T оборудован 11-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 665. Чипсет имеет ядра с пиковой частотой 2 ГГц и графику Adreno 610. В России модель продаётся с 3/4 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем вместимостью 32-128 ГБ.

Согласно «Яндекс.Маркет», цена стартует с отметки 10 500 рублей за модификацию с 3 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 32 ГБ. Рекомендованная стоимость смартфона в официальном магазине составляет 13 990-17-990 рублей в зависимости от комплектации.

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Redmi Note 8T на ряду с Redmi Note 8 и версией Pro являются тремя представителями восьмого поколения линейки. Их суммарные продажи по состоянию на май 2020 года превысили отметку 30 млн единиц. На тот момент смартфоны на рынке пробыли менее трёх кварталов. Для сравнения, серия Redmi Note 7 разошлась тиражом 30 млн штук спустя 10 месяцев после выхода на рынок.

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Модель имеет 13-мегапиксельную фронтальную камеру и на момент премьеры была самым доступным решением на рынке с 4-модульной основной камерой. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и умеет снимать ролики в 4K UHD. Ёмкость комплектной батареи составляет 4000 мАч.

Смартфон заключён в пластиковый корпус со стеклом спереди и сзади. Экран имеет диагональ 6,3 дюйма, каплеобразный полуостров и разрешение Full HD+. На тыльной стороне находится биометрический сенсор. Также на борту есть чип NFC, разъём для наушников и слот под карту microSD.

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Из прочего отметим 18-ваттную проводную зарядку, защиту от брызг, инфракрасный излучатель, порт USB Type-C и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. В завершение напомним, что Redmi Note 8T является копией стандартного издания за исключением одного отличия, которое заключается в наличие модуля NFC. Обычный Redmi Note 8 в России официально не продаётся.