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Компания Xiaomi весной 2019 года в Индии представила смартфон Redmi Note 9 Pro. Спустя несколько дней он начал продаваться на международном рынке как Redmi Note 9S. Стоимость модели в топовой модификации памяти составила 269 евро или 300 долларов. Спустя несколько месяцев после старта продаж цена упала более чем на 40%.

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Стоимость Xiaomi Redmi Note 9S в магазине DHgate снижена примерно на 100 долларов. Однако, с промо-кодом DHAll160 можно сэкономить ещё 20 долларов. Таким образом, модель обойдётся вам менее чем в 178 долларов, т.е. на 120 долларов дешевле, чем на старте продаж. За эти деньги предусмотрена версия с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Отметим, что так сильно смартфон в топовой модификации памяти ещё не дешевел. Доставка, в РФ, к слову, бесплатная.

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В России стоимость «серой» версии смартфона тоже стремительно опускается. Согласно ценовому агрегатору «Яндекс.Маркет», сейчас она составляет чуть более 16 000 рублей (225 долларов). Официально в России доступна только модификация с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 64 ГБ. Рекомендованная цена модели – 17 990 рублей (255 долларов), но некоторые официальные ритейлеры отдают смартфон дешевле. Например, в «Ситилинк» его можно купить за 16 550 рублей (235 долларов).

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Xiaomi Redmi Note 9S – спорный смартфон китайской компании. С одной стороны, он имеет мощный 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 720G и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч. Это его преимущества. Чипсет имеет пиковую тактовую частоту 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Обратная сторона монеты – основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и отсутствие чипа NFC.

Модель оснащена 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с поддержкой HDR10. В его основе лежит IPS-матрица с круглым вырезом, в связи с чем биометрический сканер располагается не под экраном, а сбоку. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

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Производитель обещает выпустить для Xiaomi Redmi Note 9S операционную систему Android 11. Сейчас модель работает под управлением ОС Android 10 с проприетарной надстройкой MIUI 11. Прошивка MIUI 12 тоже будет выпущена, но позже.

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Смартфон имеет корпус из стекла Gorilla Glass пятого поколения с защитой от брызг. Видео можно записывать в 4K UHD с частотой 30 к/сек, а также в Full HD с частотой до 120 FPS. При 960 FPS ролики можно снимать в формате HD. Под капотом нашлось место для адаптеров беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, радиоприёмника и GPS. Из остального отметим разъём для наушников, USB-C, инфракрасный порт и отдельный слот под карту microSD.