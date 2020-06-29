Два флагмана Huawei 2018 года получили прошивку EMUI 10 на Android 10 в России
Компания Huawei выпустила стабильную версию EMUI 10 в России для двух смартфонов флагманского уровня, которые были анонсированы в 2018 году. Речь идёт о моделях Huawei P20 и P20 Pro.
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Оба флагмана были представлены в марте 2018 года. Старшая модель стала первым в мире смартфоном с тройной основной камерой. Она имеет разрешение 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, оптическую стабилизацию и 3-кратный зум без потери качества. В Huawei P20 используются модули на 12 Мп и 20 Мп.
Huawei P20 Pro обзавёлся аккумулятором на 4000 мАч и панелью OLED диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD+. В Huawei P20 используется 5,8-дюймовая IPS-матрица, а ёмкость встроенной батареи составляет 3400 мАч. Обе модели имеют NFC, небольшой вырез на лицевой панели и сканер отпечатков пальцев в нижней части фронтальной стороны вместе с клавишей «Домой».
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Программное обеспечение EMUI 10 построено на базе операционной системы Android 10. Помимо России обновление стало доступно в Индии, Японии, Сербии, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Китае, ЮАР, Бразилии, Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Мексике, Марокко, Перу, Панаме, Кении, Алжире, Канаде и в странах Европейского Союза.
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