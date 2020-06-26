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Компания Xiaomi минувшей весной представила смартфоны Redmi Note 9-й серии. Несмотря на выход новинок, модели предыдущего поколения продолжают успешно продаваться. Сейчас в магазине МТС стоимость Redmi Note 8T опустилась ниже 10 000 рублей в базовой модификации памяти.

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В начальной конфигурации модель несёт не борту 3 ГБ оперативки, а вместимость интегрированного хранилища составляет 32 ГБ. Рекомендованная цена смартфона – 13 990 рублей. С промо-кодом TAXI20 он обойдётся в 9592 рубля.

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В продвинутой комплектации Xiaomi Redmi Note 8T имеет вдвое больше встроенной памяти и комплектуется 4 ГБ ОЗУ. Рекомендованная стоимость модели составляет 15 990 рублей. С вышеупомянутым промо-кодом цена опускается до 11 192 рублей.

Смартфон в России был представлен и в модификации со 128 ГБ постоянной памяти при 4 ГБ оперативной. В магазине МТС модель отсутствует. Согласно данным «Яндекс.Маркет», Redmi Note 8T в конфигурации 4/128 ГБ стоит от 13 000 рублей. При этом на официальном сайте за смартфон просят 15 990 рублей, тогда как в продаже осенью прошлого года он появился по рекомендованной цене 17 990 рублей.

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Напомним, что Redmi Note 8T – второй после версии Pro телефон серии, который может похвастаться чипом NFC с поддержкой бесконтактной оплаты. В смартфоне установлена 11-нанометровая однокристальная система Snapdragon 665. Аккумуляторная батарея имеет вместимость 4000 мАч и поддерживает 18-ваттную зарядку по проводу.

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На лицевой стороне обосновался дисплей Full HD+ диагональю 6,3 дюйма с каплеобразным вырезом для 10-мегапиксельной камеры для селфи. В его основе лежит матрица IPS. Биометрический сенсор находится на тыльной панели. На момент анонса Xiaomi Redmi Note 8T был самым доступным смартфоном с четырёхмодульной основной камерой. Она представлена модулями с разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

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Телефон работает из коробки под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10. Но сразу же после включения будет доступно обновление, которое приносит ОС Android 10 и фирменную прошивку MIUI 11. До конца этого года смартфон должен будет получить оболочку MIUI 12. На Android 11 рассчитывать не стоит, поскольку два обновления операционной системы китайская компания выпускает только для флагманских моделей.