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В России продолжает падать стоимость флагманского смартфона 2020 года Samsung Galaxy S20. Стандартное издание нового поколения было анонсировано в феврале, а уже в марте была объявлена стоимость в России. Рекомендованная цена модели составила 79 990 рублей, но сейчас её можно купить более чем на треть дешевле.

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В нескольких магазинах цена Samsung Galaxy S20 составляет примерно 50 000 рублей. Это на 30 000 рублей дешевле, чем в начале продаж. Если говорить исключительно о стоимости у официальных ритейлеров, то она снижена на 10 000-20 000 рублей. Например, держатели клубной карты «Ситилинк» смогут купить смартфон за 59 990 рублей. Со списком всех предложений можете ознакомиться на площадке "Яндекс.Маркет".

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Напомним, что модель продаётся в России с 7-нанометровым мобильным процессором Exynos 990. Чип выполняется по нормам технологии 7nm+. Однокристальная система работает на частоте от 2,0 ГГц до 2,73 ГГц, имеет графический ускоритель Mali-G77 MP11 и дополнена 8 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ данных. Расширить можно с помощью карт microSD. Правда, слот – гибридный.

Samsung Galaxy S20 имеет алюминиевую рамку со стеклом Gorilla Glass шестого поколения сзади и спереди. Корпус новинки, как и во всех предшественниках, начиная с Galaxy S6 Edge 2015 года, имеет защиту от воды по стандарту IP68.

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На лицевой панели смартфона установлен дисплей Dynamic AMOLED с разрешением 1440 х 3200 пикселей и диагональю 6,2 дюйма. Экран имеет встроенный ультразвуковой биометрический сенсор и вырез под 10-мегапиксельную камеру для селфи с поддержкой съёмки видеороликов в формате 4K UHD при 60 FPS. Максимальная частота обновления составляет 120 Гц дисплея. Доступна она при разрешении Full HD+.

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Основная камера получила три модуля. Главный и широкоугольный построены на 12-мегапиксельных датчиках изображения. Первый имеет оптическую стабилизацию изображения, а второй получил технологию Super Steady Video. В состав основной камеры смартфона также входит телеобъектив с самым высоким разрешением в мире – 64 Мп. Samsung Galaxy S20 поддерживает запись видео в 4K UHD с частотой до 60 FPS и 8K UHD с частотой 24 FPS.

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Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч. Флагман поддерживает 25-ваттную проводную зарядку, имеет стереодинамики, чип NFC и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6. Разъём для подключения проводных наушников отсутствует. Работает Samsung Galaxy S20 на операционной системе Android 10 с оболочкой One UI 2.1.