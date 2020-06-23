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В 2018 году в продаже в России появился 54,6-дюймовый OLED-телевизор южнокорейской компании LG под названием OLED55C8. Новинка изначально была оценена в 144 990 рублей, но сейчас её можно купить намного дешевле.

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Согласно данным «Яндекс.Маркет» стоимость телевизора упала почти на 63 000 рублей. Сейчас LG OLED55C8 стоит примерно 82 000 рублей. Но есть магазины, в которых за устройство всё ещё просят более 100 000 рублей. Со списком всех ритейлеров вы можете ознакомиться в каталоге на сайте ценового агрегатора, перейдя по этой ссылке.

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Телевизор оборудован 54,6-дюймовой (139 см) панелью OLED формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 точек, пропорциями 16 к 9 и частотой обновления 100 Гц. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов, а яркость – 500 нит. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и технологию Dolby Vision.

Акустическая система представлена квартетом 10-ваттных динамиков с Dolby Digital и DTS Sound. Модель поддерживает технологию автоматического выравнивания громкости. Из интерфейсов отметим входы AV, HDMI 2.0 (x4), USB Type-A (x3), Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth, разъём для подключения проводных наушников и оптический выход.

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Программной платформой в LG OLED55C8 выступает фирменная операционная система webOS. Телевизор весит 16,3 кг без подставки и имеет габаритные размеры 1228 х 707 х 47 мм. Подставка добавляет 5 см к высоте, почти 20 см к глубине и увеличивает массу почти на 3 кг.