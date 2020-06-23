55” 4K-телевизор LG OLED55C8 подешевел на 63 000 рублей в России с начала продаж
В 2018 году в продаже в России появился 54,6-дюймовый OLED-телевизор южнокорейской компании LG под названием OLED55C8. Новинка изначально была оценена в 144 990 рублей, но сейчас её можно купить намного дешевле.
Согласно данным «Яндекс.Маркет» стоимость телевизора упала почти на 63 000 рублей. Сейчас LG OLED55C8 стоит примерно 82 000 рублей. Но есть магазины, в которых за устройство всё ещё просят более 100 000 рублей. Со списком всех ритейлеров вы можете ознакомиться в каталоге на сайте ценового агрегатора, перейдя по этой ссылке.
рекламаТелевизор оборудован 54,6-дюймовой (139 см) панелью OLED формата 4K Ultra HD с разрешением 3840 х 2160 точек, пропорциями 16 к 9 и частотой обновления 100 Гц. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178 градусов, а яркость – 500 нит. Дисплей поддерживает расширенный динамический диапазон и технологию Dolby Vision.
Акустическая система представлена квартетом 10-ваттных динамиков с Dolby Digital и DTS Sound. Модель поддерживает технологию автоматического выравнивания громкости. Из интерфейсов отметим входы AV, HDMI 2.0 (x4), USB Type-A (x3), Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth, разъём для подключения проводных наушников и оптический выход.
рекламаПрограммной платформой в LG OLED55C8 выступает фирменная операционная система webOS. Телевизор весит 16,3 кг без подставки и имеет габаритные размеры 1228 х 707 х 47 мм. Подставка добавляет 5 см к высоте, почти 20 см к глубине и увеличивает массу почти на 3 кг.
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