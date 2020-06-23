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Цена Samsung Galaxy S10 Lite в России упала на 14 000 рублей

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3 января 2020 года в преддверии выставки CES 2020 компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy S10 Lite. Позже модель показали и на самом мероприятии в Лас-Вегасе, а ещё через месяц новинка поступила в продажу. Стоимость Samsung Galaxy S10 Lite составила 49 990 рублей в России. Сейчас упрощённый флагман подешевел примерно на треть.

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Согласно ценовому агрегатору «Яндекс.Маркет», смартфон можно купить в России на 14 000 рублей дешевле, чем на старте продаж. Цена Samsung Galaxy S10 Lite в модификации с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 128 ГБ стартует приблизительно с 36 000 рублей.

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Модель оснащена чипом Snapdragon 855, который выполняется по 7-нанометровой технологии. Однокристальная система включает восемь ядер с пиковой частотой 2,84 ГГц и графику Adreno 640. Напомним, что это флагманский процессор первой половины 2019 года.

Основная камера получила главный и широкоугольный модули с разрешением 48 Мп и 12 Мп соответственно, а компанию им составляет 5-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. Видео можно записывать в формате 4K Ultra HD с частотой до 60 FPS. Главный модуль имеет фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию. Разрешение фронтальной камеры составило 32 Мп.

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Версия Lite в отличие от всех остальных представителей семейства Galaxy S10 остался без разъёма для наушников и защиты от воды /пыли. Смартфон оборудован Super AMOLED панелью формата Full HD+ с поддержкой HDR10+ и интегрированным датчиком изображения. Диагональ составляет 6,7 дюйма.

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Samsung Galaxy S10 Lite работает на операционной системе Android 10 с фирменной прошивкой One UI 2.1. На борту смартфона есть модуль NFC для бесконтактной оплаты, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5, порт USB Type-C, GPS и аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной зарядки.

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