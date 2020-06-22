Цена Samsung Galaxy S20 Ultra упала почти на 40 000 рублей – флагман 2020 года рекордно подешевел с начала продаж в России
Компания Samsung в этом году начала продавать смартфон флагманского уровня Galaxy S20 Ultra в России. Рекомендованная цена новинки составляет 109 990 рублей. Однако, есть в России магазины, в которых флагман можно купить намного дешевле.
Многие ритейлеры просят за Samsung Galaxy S20 Ultra почти на 40 000 рублей дешевле, чем в официальном магазине. Со списком вы можете ознакомиться на сайте ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».
рекламаНапомним, что модель оборудована 7-нанометровым чипом Exynos 990 с пиковой частотой 2,73 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, а вместимость встроенного накопителя – 128 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Флагман 2020 года поддерживает 45-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку.
Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп. Она обзавелась поддержка 8K UHD с частотой 24 FPS. С частотой 60 FPS видео можно снимать в форматах 4K Ultra HD и Full HD. Телеобъектив на 48 Мп имеет оптическую стабилизацию и 4-кратный зум без потери качества. Кратность гибридного приближения составляет 10x. Для широкоугольного модуля предусмотрена технология Super Steady Video. Фронтальной камере достался сенсор на 40 Мп. Она тоже может вести съёмку в 4K UHD при 60 FPS.
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Samsung Galaxy S20 Ultra оборудован 3K-дисплеем диагональю 6,9 дюйма с круглым отверстием под лицевую камеру вверху по центру. В его основе лежит панель Dynamic AMOLED с максимальной частотой обновления 120 Гц. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения. Оно же установлено и на тыльной стороне смартфона. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68.
рекламаВо флагмане 2020 года есть стереодинамики AKG, гибридный слот под карту памяти, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth и чип NFC. Модель работает под управлением ОС Android 10 с программным обеспечением One UI 2.1. Биометрический сенсор установлен под дисплеем. Также отметим поддержку режима Samsung DeX и отсутствие разъёма для проводных наушников.
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