Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Samsung в этом году начала продавать смартфон флагманского уровня Galaxy S20 Ultra в России. Рекомендованная цена новинки составляет 109 990 рублей. Однако, есть в России магазины, в которых флагман можно купить намного дешевле.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

Многие ритейлеры просят за Samsung Galaxy S20 Ultra почти на 40 000 рублей дешевле, чем в официальном магазине. Со списком вы можете ознакомиться на сайте ценового агрегатора «Яндекс.Маркет».

реклама

Напомним, что модель оборудована 7-нанометровым чипом Exynos 990 с пиковой частотой 2,73 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, а вместимость встроенного накопителя – 128 ГБ. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Флагман 2020 года поддерживает 45-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку.

Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 48 Мп + 12 Мп + 0,3 Мп. Она обзавелась поддержка 8K UHD с частотой 24 FPS. С частотой 60 FPS видео можно снимать в форматах 4K Ultra HD и Full HD. Телеобъектив на 48 Мп имеет оптическую стабилизацию и 4-кратный зум без потери качества. Кратность гибридного приближения составляет 10x. Для широкоугольного модуля предусмотрена технология Super Steady Video. Фронтальной камере достался сенсор на 40 Мп. Она тоже может вести съёмку в 4K UHD при 60 FPS.

реклама

Samsung Galaxy S20 Ultra оборудован 3K-дисплеем диагональю 6,9 дюйма с круглым отверстием под лицевую камеру вверху по центру. В его основе лежит панель Dynamic AMOLED с максимальной частотой обновления 120 Гц. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения. Оно же установлено и на тыльной стороне смартфона. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68.

реклама

Во флагмане 2020 года есть стереодинамики AKG, гибридный слот под карту памяти, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth и чип NFC. Модель работает под управлением ОС Android 10 с программным обеспечением One UI 2.1. Биометрический сенсор установлен под дисплеем. Также отметим поддержку режима Samsung DeX и отсутствие разъёма для проводных наушников.