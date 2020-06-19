Все смартфоны семейства Xiaomi Redmi Note 9 получат MIUI 12 на Android 11 – Android 12 ждать не стоит
Компания Xiaomi минувшей весной анонсировала сразу пять смартфонов в рамках девятого поколения серии Redmi Note. Как стало известно, все они получат фирменное программное обеспечение MIUI 12, в чём ни у кого сомнений не было. Также моделям обещана операционная система Android 11. Об этом тоже можно было говорить с полной уверенностью ещё до премьеры. А вот следующую версию «зелёного робота» смартфоны не получат.
Китайский производитель редко выпускает более одного апдейта, который приносит актуальную версию ОС для умных телефонов среднего и бюджетного классов. Из этого правила бывают исключения. Например, 80-долларовый Redmi 7A вышел с предустановленной операционной системой Android 8 Oreo, но уже получит бета-версию Android 10. Также по несколько крупных обновлений получают модели серии Mi A, которые выпускаются в рамках программы Android One и работают на стоковой версии ОС.
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Всё семейство Redmi Note 9 останется без Android 12, но вот Android 11 для них станет доступна уже до конца нынешнего года. Но предварительно смартфоны получат фирменное программное обеспечение MIUI 12 на базе операционной системы Android 10.
рекламаНапомним, что девятая серия включает сразу пять моделей. 12 марта в Индии были представлены Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max на Snapdragon 720G. Затем, 23 марта, первая появилась на глобальном рынке как Redmi Note 9S. Под таким же названием смартфон продаётся в России.
реклама30 апреля компания анонсировала международную версию Redmi Note 9 Pro. Она является практически точной копией версии Max, лишь разрешение фронтальной камеры снижено с 32 Мп до 16 Мп, мощность быстрой зарядки – с 33 Вт до 30 Вт, и появился чип NFC. В тот же день компания представила и стандартное издание, Redmi Note 9, на процессоре MediaTek Helio G85.
рекламаВсе пять смартфонов работают их коробки на Android 10 с оболочкой MIUI 11. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro с NFC и Redmi Note 9S продаются в России по рекомендованной цене от 16 990 рублей до 23 990 рублей в зависимости от комплектации и модели. Redmi Note 9 Pro без NFC и Redmi Note 9 Pro Max доступны исключительно в Индии.
Что интересно, в Китае компания Xiaomi решила обойтись без обновления этой серии. Правда, Redmi Note 9 появился на рынке Поднебесной, но под названием Redmi 10X 4G.
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