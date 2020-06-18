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Роскомнадзор больше не блокирует мессенджер Telegram. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства. Отмечается, что окончательное решение по этому поводу было принято относительно недавно.

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Снять блокировку с Telegram Роскомнадзор решил после заявления Павла Дурова о готовности противостоять экстремизму и терроризму. Он подчеркнул, что разработчикам удалось улучшить методы для поиска и устранения подобных материалов. Сделано заявление было в начале текущего месяца. Российский регулятор заявил, что разблокировка сервиса мгновенного обмена сообщениями согласована с Генпрокуратурой Российской Федерации.

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Стоит отметить, что Telegram был заблокирован более двух лет назад. Решение о блокировке было принято 13 апреля 2018 года после того, как Павел Дуров отказался по запросу выдать ключи шифрования переписки. Ещё одна причина заключается в том, что мессенджер, по мнению правоохранителей, препятствовал борьбе против терроризма.

Несмотря на блокировку Telegram, практически на следующий день появились способы обойти ограничения на территории РФ. В то же время законопроект об отмене блокировки был подан только в текущем году.